Martín Redrado en Mendoza: "Argentina necesita un desarrollo integral, no solo equilibrio fiscal"

El economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado presentó en Mendoza su último libro Argentina Federal, escrito junto al dirigente empresarial salteño José Urtubey , donde propone una agenda para reconstruir el país a partir de cuatro revoluciones estructurales : impositiva , exportadora , logística y federal .

En conferencia de prensa en el Salón Amarillo de la Municipalidad de Mendoza , junto al intendente Ulpiano Suárez , después de una reunión con el equipo de trabajo del municipio capitalino, Redrado no solo explicó los ejes de su propuesta sino que también trazó una evaluación del rumbo económico del actual gobierno y de los desafíos pendientes .

Embed - REDRADO PRESENTÓ SU LIBRO, Y ANALIZÓ EL PRESENTE ECONÓMICO

El equilibrio fiscal como punto de partida

Redrado fue claro al considerar que el equilibrio presupuestario —que el gobierno de Javier Milei exhibe como su principal logro— debe ser considerado una condición básica, pero no suficiente, para el desarrollo. “Hoy nadie discute más que los ingresos deben igualar los egresos; eso ya no es una bandera ideológica, es sentido común”, señaló, al tiempo que remarcó que este equilibrio no puede alcanzarse a costa del vaciamiento de las provincias.