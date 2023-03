Los datos de empleo ratifican crecimiento pero problemas de ingresos.

Un gobierno que genera empleo, por lo general esta asociado a la estabilidad económica y la mejora sensible de los ingresos de los trabajadores y en general de la sociedad. Sin embargo estamos transitando un periodo innovador e inédito en el cual la generación de empleo no solo no se asocia a una mejora en los trabajadores sino más bien a situaciones donde los ingresos no alcanzan y los esfuerzos parecen vanos.