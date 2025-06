Liquidación récord del campo pero el Gobierno no acumuló un solo dólar

El campo argentino liquidó divisas por 3.054 millones de dólares durante el último mayo, lo que representó un aumento del 21% respecto de abril y una mejora del 16,9% en comparación con el mismo mes del año pasado . Sin embargo, el Central no logró sumar un solo dólar a sus reservas , sino que perdió casi 1.500 millones de la moneda norteamericana en el mismo período.

No obstante, este dinamismo en el ingreso de dólares no se tradujo en una mejora en las reservas internacionales del Banco Central . Por el contrario, las reservas brutas retrocedieron 1.307 millones en mayo , al pasar de 39.098 millones el 29 de abril a 37.791 millones de dólares el 2 de junio .

Fuga de capitales y presión sobre el dólar

Los especialistas del sector financiero explican incansablemente que “el momento actual es estacionalmente el más favorable del año” para la acumulación de reservas, dado que la cosecha gruesa se encuentra en plena liquidación, la demanda de turismo es baja y aún restan varios meses para las elecciones.

Sin embargo, la teoría no se condice con la práctica: no se acumulan las reservas y la salida de dólares se multiplica diariamente, ya sea por turismo, importaciones o atesoramiento.

Al contrario de lo que pretende el Gobierno, los dólares parecen seguir haciendo crecer los colchones. La salida parcial del cepo cambiario en abril dio lugar a una fuga de capitales que alcanzó los 2.000 millones de dólares, principalmente por compras para atesoramiento.

El BCRA decidió no intervenir en el mercado de cambios comprando divisas para no empujar el tipo de cambio hacia arriba. Aun así, la demanda privada no cedió, y se espera que factores como el turismo en julio y las tradicionales compras preelectorales que aparecerán en el mercado entre septiembre y octubre sigan dificultando la acumulación de reservas.

Lo cierto es que si en el mejor momento del año el Gobierno no logró acumular un dólar de reservas y el dólar no se movió hacia la banda inferior como esperaba el Gobierno, es muy difícil que el plan Dólares del colchón (que aún no arranca) o la reanudación del crédito en dólares compensen el menor flujo de divisas proyectado para el segundo semestre.

image.png La liquidación del campo fue record en mayo pero el Central no sumó un solo dólar de reservas.

¿Vuelven las retenciones?

En este contexto, otra fuente de incertidumbre es el futuro de los derechos de exportación (DEX), las famosas retenciones. A fines de enero, el Gobierno redujo temporalmente las alícuotas que gravan algunos de los productos agropecuarios y sus derivados, una medida celebrada por el sector. Sin embargo, la vigencia de la medida expira en junio, y el presidente ratificó recientemente que no habrá prórroga.

La inquietud y amenazas de volver a retener las cosechas entre los productores y exportadores se multiplica como respuesta a márgenes ajustados y escenarios dispares según región, cosecha y régimen de uso de la tierra. Un informe técnico de las entidades agropecuarias revela que, si se restablecen los DEX a los niveles anteriores, la rentabilidad agrícola caería entre un 11% y 12% en la zona núcleo, y entre un 21% y un 74% en zonas extrapampeanas, más alejadas de los puertos y con menor productividad.

Por ejemplo, en campos alquilados en la región extrapampeana (como el norte de Córdoba, Santiago del Estero o Tucumán), la pérdida llegaría a 43 dólares por hectárea, un golpe que desalienta la inversión en tecnología, semillas y fertilizantes.

La señal política

Más allá del impacto económico, la eventual suba de retenciones podría tener un efecto político adverso en un sector que aplaudió y aplaude casi sin condicionamientos al presidente Javier Milei.

El agro es uno de los sectores que más apoyó la promesa electoral del Gobierno de eliminar gradualmente los DEX, considerados un tributo distorsivo que solo aplican pocos países.

El Gobierno parece estar entre la espada y la pared, sin posibilidades de escapar. Si mantiene las retenciones bajas, el campo podría seguir liquidando pero el Gobierno no acumula reservas. Si vuelve a subir las retenciones, el campo amenaza con frenar las liquidaciones al mínimo, complicando aún más la restricción externa.

En ese marco, la pregunta es hasta cuándo aguanta la política de toma de deuda para financiar la fuga de dólares que no cesa.