Laugero: "Trabajamos en un acta compromiso para los candidatos"

"Todo es parte de un proceso de años en la FEM. Primero fui tesorero, y en la última gestión vicepresidente por el Oasis Norte. Surgió un poco el compromiso con la institución, conocerla y la relación con dirigentes que me lo pidieron por considerar que yo tenía el perfil, y otro poco ese 'bichito' interno que picó", cuenta a Sitio Andino el flamante n°1 de la Federación, quien se considera surgido del consenso entre sus pares, "pese a las diferencias".

Sobre su elección, Laugero afirma (en un "palo" sutil a su predecesor) que " nos obligó a hablar con cámaras que participan formalmente de la Federación pero estaban alejadas , para ver qué había pasado. En algunas había enojo y en otras eran cuestiones internas, pero en todo caso fue un déficit de FEM no generar la contención suficiente, porque tenemos programas de fortalecimiento e incluso fondos para eso".

Fue una crítica al inicio de la gestión de Cecchi (Alfredo, su antecesor). Entiendo que hubo acercamiento con el Sur de la provincia; una de las últimas acciones se centraron en la conectividad y pasos a Chile como Pehuenche. Siempre me gustó conocer las realidades regionales a través de las cámaras, desde mi experiencia en la de Maipú, que ha tenido gran crecimiento y pese a nuclear jugadores icónicos a nivel provincial, nacional e internacional -como es el de Alejandro Vigil- existe una sinergia impresionante.

Después de todo, entre tantas cámaras, lo bueno es que quienes estaban caminando paralelamente pero con algunas diferencias, terminamos viendo que había 90% más de nombres que propuestas o proyectos para estos nuevos años de gestión. "Poder haber llegado a un consenso más allá de pros y contras de cada uno fue un segundo buen paso", afirma Laugero, en referencia a quien será hasta 2025 su vice y también aspirante al cargo, Diego Stortini, titular de la Cámara de Agricultura, Turismo y Comercio de Tunuyán.

- Las gestiones previas fueron de Trípodi (comercio), Carletti (producción) y Cecchi (industria y logística). Como hombre de la construcción y la hotelería ¿le pondrá su impronta?

- Uno tiene una tendencia por la actividad cotidiana. Lo bueno es que si bien me vinculo a la construcción, asumí los proyectos de diversificación. En ese sentido el turismo y hotelería (Laugero fue secretario de la Asociación de Hoteles), los proyectos agrícolas (también es productor de frutos secos y vitivinícola, y como tal participó en la Asociación de Viñateros de Mendoza), y los desarrollos inmobiliarios me dan un plafón importante. Tengo alguna versatilidad, entendiendo que hay temas que no influyen igual en todos los sectores.

- ¿Por qué cree que si en el sector privado los negocios se segmentan, los gobiernos no avanzaron con la famosa "diversificación de la matriz productiva"?

- En este punto siempre hablo de "potencialidad productiva". Hay que empezar, por lo que cuesta socialmente, por la minería, y lo que les cuesta a los emprendedores generar proyectos más innovadores. Es bueno potenciar lo que está y tiene bases sólidas: pasa con el turismo, creíamos haber llegado al techo y no, a partir de la aparición de nuevas ideas, innovación y creatividad seguimos creciendo. De hecho, ha pegado fuerte en el mundo como parte de la llamada marca Mendoza.

Petróleo, Portezuelo y minería

Para Laugero, el caso del petróleo es un indicador del mal momento de la economía provincial como contrapartida del furor generado alrededor del megabloque no convencional de Vaca Muerta en Neuquén.

"En el PBG es muy importante y viene decayendo. Claramente se relaciona con el interés de las petroleras por trabajar allá. La llamada 'lengua norte' que abarca buena parte de Malargüe y San Rafael tiene el inconveniente de la falta de infraestructura que sí tiene Neuquén. De ahí la importancia de Pata Mora como un polo estratégico de servicios, sumada a la mejor transitabilidad de la ruta 40, tienen que ser objetivos prioritarios para lo que viene".

A su criterio, tras la extinción de los beneficios impositivos de la Promoción Industrial las provincias vecinas "han sido inteligentes, en especial San Luis, para mantener las inversiones". Y contrapone el ejemplo de una de las últimas de importancia en Mendoza: la de la megaplanta de producción de papas prefritas congeladas de Simplot, que debió reubicarse de su locación original en San Carlos hacia Luján por falta de gas natural.

- Teniendo en cuenta esa descripción que hace ¿cuáles son las prioridades por las que van a pedir?

"Están depositadas alrededor de 2/3 partes de los u$s 1.023 millones de la compensación de la Nación a Mendoza por la Promoción que iban a Portezuelo. Nos toca asumir en un proceso de elecciones muy importante, por eso tenemos que propender a que los candidatos tomen nuestras propuestas y preocupaciones ideas para sus plataformas, y ojalá que el compromiso sea la ejecución de proyectos relacionados con la realidad de Mendoza", redondea Laugero, que propone volcarlos al "desarrollo de la infraestructura provincial".

Para el nuevo titular de la FEM la lista incluye conectividad y polos logísticos. Pero también tecnología de riego "necesaria para contrarrestar la crisis hídrica y otro paradigma de producción agrícola en ese contexto. Vamos a trabajar propuestas de distintas cámaras, vinculando lo sectorial con lo territorial, porque entendemos que la situación de Mendoza lo requiere".

- La presencia de un referente de la minería en la cúpula de la FEM ¿es un aval explícito al impulso de la actividad en Mendoza?

- La presencia de Laureano (Manso, de la Cámara minera) es otro gran triunfo del proceso interno de la FEM. Y en tal sentido, el aporte de la Cámara de empresarios mineros hace nos está llevando a definiciones respecto a la importancia de desarrollar una minería moderna, sustentable, bajo un modelo no extractivo en la provincia.

Estamos caminando en esa senda, pero faltan definiciones por tomar que quedaron en suspenso sobre todo después de la conflictiva desaprobación a la reforma de la ley 7722: es un tema que debe volver con fuerza desde el Sur. Pronto habrá novedades sobre Potasio Río Colorado y está Hierro Indio en desarrollo, siempre en las condiciones de cuidado medioambiental y del agua que la provincia requiere.

Relaciones laborales ¿y paritarias locales?

Laugero rescata su experiencia de haber participado en varias paritarias salariales vitivinícolas desde la AVM. "En esa etapa surgió la Corresponsabilidad Gremial empresaria, que fue bueno para la mayoría de los trabajadores 'en blue' (se ríe) o no registrados al instaurar los aportes y contribuciones atados a la producción con una tarifa sustitutiva".

A propósito, no elude hablar de relaciones con los sindicatos y de su visión sobre el mundo del trabajo.

"Por ejemplo, en la construcción el sistema de contrataciones permiten mayor rotación, lo que es bueno para el personal y la empresa, pero entiendo que eso no se replica en otros", afirma.

- Algún candidato planteó en su momento la necesidad de que las discusiones en paritarias se "provincialicen", o sea, concentrarlas en Mendoza...

- En los momentos de crisis como este, las relaciones con los sindicatos tienden a aflojar un poco por el esfuerzo que saben que el sector privado se hace para mantener el empleo. Las paritarias regionales son un histórico reclamo de varias instituciones que han costado mucho aplicar; en algunos casos, como el turismo, lo pudimos hacer con representaciones regionales en la mesa nacional, para que las escalas fueran más representativas.

Al candidato que lo propuso, si avanza con eso, lo vamos a acompañar.

Candidatos a la mesa, compromisos a la firma

El clima electoral vuelve a colarse en la charla. Y también cómo instalar los temas que a la FEM le preocupan en las plataformas de los candidatos.

- Tras las PASO todos empiezan a mirar la carrera hacia setiembre. ¿Van a impulsar "actas-compromiso" para que los candidatos las firmen?

- Dentro del ámbito de la Mesa de la Producción y el Empleo estamos trabajando con otras instituciones en una serie de documentos. Claro que para eso se necesita interacción y aceptación, y ese proceso tiene que ver con convencerlos.

- ¿Pero cuáles son los ejes troncales con las otras entidades para consensuar esa suerte de "contratos"?

- Hay una realidad cada vez más marcada y aceptada: el rol y el tamaño del Estado en sus distintas variantes: desde el que delegue gran parte de sus responsabilidades, hasta el Estado eficiente desde la gestión de salud, educación, seguridad e infraestructura y obra pública. Así como hay visiones desde lo ideológico-partidario, también en lo empresarial existen, pero claramente un Estado de procesos eficientes, donde las designaciones de cargos políticos se minimicen, donde los funcionarios y nuevos agentes sean elegidos por formación y vía concursos son bases que no se discuten ni negocian.

