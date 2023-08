Las Pymes piden abonar las operaciones con un dólar pre-devaluación

En un contexto de caída en el consumo, las pymes industriales pidieron al Gobierno que intervenga para no absorber el costo de las remarcaciones. El presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, dijo que “necesitamos que “las operaciones hechas hasta antes de la devaluación y que no fueron canceladas, se rijan por un dólar pre devaluación y no por el actual.