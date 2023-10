La FED analiza otra suba de tasa de interés ¿y Argentina?

La FED decide hoy si mantiene o no la tasa de interés. El BCRA argentino, expectante

La caída de Signature Bank y Silicon Valley Bank, entre otros, obligó a las autoridades federales a rescatar los depósitos de sus clientes. Un reporte de Estabilidad Financiera de la FED advierte sobre la vulnerabilidad de la economía del país.

Los "retoques" de tasa desde 2022

Desde marzo de 2022 en adelante, la FED subió en once oportunidades la tasa de interés: así, pasó de un rango de entre 0% y 0,25% hasta el 5,25% y 5,50% actual.

Por ahora, la mayoría de los analistas e inversores de Wall Street estiman que el organismo mantendrá las tasas en el rango de 5,25% y 5,5%.

¿Por qué se "recalentó" la economía de EEUU? Hay un alto consumo y gastos de hogares en base al crédito, las ventas minoristas no muestran signos de retracción y los pedidos de fábrica están en niveles elevados.

Así, el PBI creció 4,9% en el último trimestre.

Entonces ¿cuáles son los riesgos de otro "retoque" de la tasa por parte de la FED?

Para los analistas, si la inflación sigue alta puede adoptar "una política monetaria más restrictiva y se encarecería el crédito", con consecuente corte de cadena de pagos en la cadena comercial y el mercado inmobiliario".

Qué puede pasar en Argentina

En medio de la expectativa por la decisión de la FED y a la espera del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá evaluar si hará lo propio con la tasa de interés para plazos fijos.

La última vez que se ajustó fue el pasado 12 de octubre. Ese día, el directorio del Banco Central ajustó fuerte las Letras de Liquidez (Leliq) del 118% al 133% (un rendimiento efectivo anual de 253%), luego de que el INDEC difundiera el 12,7% de inflación de septiembre.

El economista Cristian Buteler anticipa que no espera que esta vez tampoco espera novedades antes que se conozca el dato del IPC de octubre. Pero aclara que es probable que no vuelva a subirla en noviembre. Y es que menciona que el Tesoro, en sus índices de alta frecuencia, marca que la inflación se está desacelerando. “Claro que después habrá que ver bien cuál es el dato final. Pero, por lo menos para la primera quincena del mes, no veo cambios en la tasa”, prevé.

Considera que lo más probable es que no cambie si el dato de inflación no lo amerita. Lo mismo espera la economista mendocina Elena Alonso, para quien“hasta después de las elecciones, no habrá novedades en política cambiaria ni en las tasas por parte del BCRA” salvo un movimiento muy abrupto del mercado, sobre todo en los dólares.

Y es que, tal como menciona Martín Vauthier, de la consultora Anker “hasta ahora, el BCRA vino subiendo la tasa cada vez que lo necesitó para frenar la presión en los tipos de cambio financieros”, no por la inflación.(Télam/Ámbito).