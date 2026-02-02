La ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles del mercado: cuáles son y por qué motivos

La decisión se tomó luego de inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó que los productos en cuestión no contaban con los datos de inscripción sanitaria obligatorios, requisito indispensable para su venta en el mercado argentino.

Desde el organismo advirtieron que, al no poseer los registros correspondientes, “no es posible verificar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que sus ingredientes estén autorizados”, lo que implica un riesgo para la salud de los potenciales usuarios, especialmente niños y niñas.

frasco perfume rosas.jpg La decisión se tomó tras inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Vecteezy Qué perfumes y maquillajes infantiles prohibió la ANMAT A continuación, el listado completo de los productos alcanzados por la medida oficial:

Bebés Llorones: Kit de belleza “Pequeña Pupina” (paleta de sombras, esmalte y labiales).

(paleta de sombras, esmalte y labiales). Lilo & Stitch: Juego de maquillaje artístico marca “Pequeña Diseñadora” .

. Disney Princesses: Set de belleza (rubor, labial y esmalte).

My Little Pony: Set de belleza (esmalte y labiales).

Hello Kitty: Set de maquillaje marca “Iman of Noble” .

. Labubus: Set de belleza sin marca .

. Piku: Set de belleza con paleta de sombras .

. Bicgerbowe: Base líquida con color en envase con forma de oso.

en envase con forma de oso. Victorious Final: Perfume con vaporizador “Sunshine”. Finalmente, la ANMAT dispuso que la prohibición alcanza también a la venta online y ordenó notificar la medida a todas las autoridades sanitarias del país, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir su comercialización.