21 de octubre de 2025
Sitio Andino
Salud

Jubilados: la Argentina recibirá un préstamo para reforzar la atención del PAMI

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo monto de dinero que recibirá el Ejecutivo para mejorar el servicio sanitario para jubilados.

Por Sitio Andino Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo préstamo para la Argentina de $500 millones de dólares con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los jubilados y pensionados afiliados al PAMI.

La operación, aprobada por el directorio ejecutivo del BID, consiste en un Préstamo Basado en Resultados (PBR) que cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5 años y medio, y una Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (SOFR) de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei junto al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn.
El presidente Javier Milei junto al titular del BID, Ilan Goldfajn.

Fondos internacionales para mejorar la atención del PAMI

Desde la entidad financiera, explicaron que la asistencia “buscará mejorar las políticas vigentes de atención integral de enfermedades crónicas, las oportunidades en el acceso a tratamientos oncológicos, la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y la experiencia de los afiliados con la atención que les brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP) ”.

Al referirse a otro beneficio que traerá aparejado el financiamiento, indicaron que “el programa promoverá el uso sistemático de la información generada por los sistemas institucionales como insumo para la gestión pública”.

Asimismo, detallaron en base a proyecciones del plan que “entre otros resultados, esta operación buscará ampliar la cobertura integral para hipertensión, diabetes y enfermedad renal; reducirá tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en cáncer de mama y colon; y aumentará el acceso a cuidados para personas con dependencia”.

En este marco, desde el BID remarcaron que “casi 5,4 millones de afiliados se verán beneficiados por este programa”, recordando que “el INSSJP brinda cobertura de salud integral y asistencia social a jubilados y pensionados y a sus dependientes a través de centros de salud propios o de la compra de servicios a entidades públicas o privadas”.

El préstamo integra un paquete de apoyo del Grupo BID de $10.000 millones de dólares para Argentina, repartido entre 2025 y 2028. Del monto total, $7.000 millones de dólares serán para el sector público y $3.000 millones de dólares restantes estarán dirigidos a promover la inversión privada a través de BID Invest.

