El Gobierno flexibiliza el IVA: qué dispuso ARCA y desde cuándo entra en vigencia

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Nº 5750/25, publicada hoy en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia el primero de septiembre de 2025. Desde esa fecha, los responsables inscriptos podrán computar las percepciones en el período fiscal en que fueron practicadas o bien en cualquiera de los cinco períodos siguientes.

El cambio impactará directamente en el nuevo sistema integral y asistido de determinación del IVA, conocido como “Portal IVA”.

ARCA IVA Principales modificaciones de ARCA aplicadas al IVA: Plazo para computar percepciones:

Antes : solo podían computarse en el período fiscal en el que fueron practicadas.

: solo podían computarse en el período fiscal en el que fueron practicadas. Desde el 1° de septiembre de 2025: podrán computarse en ese período o en cualquiera de los cinco siguientes, lo que otorga mayor flexibilidad temporal. Excepción–cómputo retroactivo: Antes : no estaba contemplado.

: no estaba contemplado. Desde el 1° de septiembre de 2025: se permite computarlas en el período inmediato anterior, siempre que la operación haya ocurrido en ese mes y la percepción se haya practicado antes del vencimiento correspondiente. Tratamiento del saldo a favor: Antes : aunque podía generarse saldo a favor, no existía una aplicación clara.

: aunque podía generarse saldo a favor, no existía una aplicación clara. Desde el 1° de septiembre de 2025: si se genera un saldo a favor del contribuyente, se lo considerará ingreso directo y podrá aplicarse según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de IVA. Alcance de la medida: Antes : la aplicación dependía de cada régimen específico, sin posibilidad de diferimiento.

: la aplicación dependía de cada régimen específico, sin posibilidad de diferimiento. Desde el 1° de septiembre de 2025: se extiende a todas las percepciones comprendidas en las resoluciones generales modificadas (1603, 2126, 2408, entre otras)/ Noticias Argentinas y El Cronista