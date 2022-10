El dólar oficial cerró a $162,30 y bursátiles operan con alzas de hasta 0,8%

En tanto, el dólar hoy destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $284,02, mientras que para compras superiores 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $324,60.

Fuentes de mercado estimaron que hoy la autoridad monetaria finalizó la rueda con compras por un monto aproximado de US$1 millón.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 245 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 87 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 865 millones.