Dólar: a pesar del gobierno, bancos internacionales ven una devaluación cercana

Es importante aclarar que el atraso cambiario no es lineal y no necesariamente está atrasado un 70%, pero cuando se llega a tal nivel de diferencia entre inflación y tipo de cambio, es imposible que no aparezca un retardo importante en la cotización de la moneda norteamericana.

De hecho, el propio Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central indica una apreciación del 74,88% desde la devaluación de diciembre de 2023, oficializando lo que el propio Presidente y el Ministro de Economía niegan.

image.png Mientras el gobierno reafirma el crawling peg de 2% los bancos internacionales ven una devaluación del dólar de hasta un 60% en los próximos 9 meses.

Milei encerrado en sus trece

Javier Milei y Luis Caputo insisten en que el Crawling Peg se mantendrá al ritmo del 2% mensual hasta que la inflación núcleo converja con ese nivel de devaluación mensual. A partir de allí, las fuentes de Economía aseguran que ese movimiento mensual de regulación del tipo de cambio se reduciría al 1%, y con el mismo proceso de recurrencia con la inflación núcleo, llegaría a cero.

En ese proceso, el Gobierno informó en el presupuesto 2025 que el tipo de cambio cerrará en diciembre de 2024 con un valor de 1.016 pesos. En línea con esto, consultoras como la de Orlando Ferreres aseguran que la inflación núcleo se ubicó en septiembre en 2,6%, un número que parece demasiado optimista después de que el mes anterior fuera del 3,7%. La verdad se conocerá el próximo jueves cuando el Indec publique el IPC del noveno mes del año.

Dólar: qué ven los bancos internacionales

La agencia especializada Bloomberg News, en su relevamiento regular, promedia que las proyecciones de bancos internacionales sitúan el dólar oficial en 1.040 pesos a finales de año, lo que implicaría un aumento del 7% respecto al valor actual, conservando el atraso actual. Los mismos actores aseguran que para el segundo trimestre de 2025, el promedio de los bancos preanuncia un tipo de cambio mayorista de 1.304,15, lo que significa un crecimiento del 34,17% respecto a la cotización de hoy, lo que indica que los bancos ven una nueva devaluación en el horizonte.

Las predicciones de los bancos:

Wells Fargo : 1.000 pesos para fin de año; 1.150 para el segundo trimestre de 2025.

: 1.000 pesos para fin de año; 1.150 para el segundo trimestre de 2025. BBVA : 1.140 para fin de año; 1.428,29 pesos para el segundo trimestre de 2025.

: 1.140 para fin de año; 1.428,29 pesos para el segundo trimestre de 2025. MUFG : 1.030 pesos para fin de año; 1.550 para el segundo trimestre de 2025.

: 1.030 pesos para fin de año; 1.550 para el segundo trimestre de 2025. Standard Chartered : 1.050 para fin de año; 1.180 pesos para el segundo trimestre de 2025.

: 1.050 para fin de año; 1.180 pesos para el segundo trimestre de 2025. JPMorgan Chase: 1.250 para fin de año; 1.550 pesos para el segundo trimestre de 2025.

Los bancos internacionales no difieren mucho de lo que se observa dentro de la economía argentina, donde una devaluación aparece en el horizonte cercano como inevitable.