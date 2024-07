Dólar: el gobierno se encierra solo en las presiones para la devaluación

Con ese escenario a Luis Caputo le basta, para garantizar el negocio, seguirle mostrando a los Milei un par de meses más con inflación en torno al 3 o 4 %.

Entre lunes y martes el Central vendió una suma cercana a los 200 millones de dólares (188) y en el mercado aseguran que unos 100 millones de esos 200 fueron a controlar los dólares financieros bajo la excusa de esterilizar los pesos del mercado que anunció el propio Ministro y el presidente del Central, Santiago Bausili.

Las maniobras de Caputo desmejoran la paridad cambiaria para la liquidación del sector agroexportador en un contexto donde, además, la soja cae en Chicago a valores mínimos de 380 dólares.

En ese contexto el famoso campo está cada vez más lejos de liquidar los dólares que el propio Caputo precisa para llevar adelante su política y las presiones por la devaluación crecen al infinito.

image.png Santiago Bausili y Luis Caputo, intervienen fuerte en el mercado del dólar financiero

Dólar: Se está consumando una nueva fuga

Cuánto falta para que todos salgan del Carry. Es la pregunta que se hace el mercado y también la que marcará el ritmo de la próxima devaluación.

Un dato inapelable es que, desde aquella conferencia de prensa de los socios en la actividad privada Caputo-Bausili, las operaciones en el mercado del CCL crecen en volumen con el Gobierno garantizando la oferta de divisas en ese segmento.

El problema que tiene el seguro que les armó Caputo a sus clientes (y que Milei no ve, no quiere ver o no entiende) es el insumo. Si el campo no liquida el Central se queda sin dólares para ofrecer, pero si sigue bajando la cotización del blend liquidador y también la de la soja, los silos bolsas estarán cada vez más cocidos y sin miras de abrirse. Pero si esto no alcanzará el petróleo también perforó el valor de 80 dólares el barril.

El combo Caputo pone en serio riesgo las pocas reservas porque además se observa una mayor presión de los importadores a partir de la flexibilización de las restricciones.

Dólar y reservas: Cuánto aguanta

En el mercado los interrogantes se acumulan sobre las posibilidades de sobrevivencia de esta política de rifa de reservas sin contrapartida de acumulación. Las declaraciones son una cosa, pero la realidad es otra. Sin dólares y sin actividad económica es imposible pensar en el levantamiento del cepo o el fin del impuesto PAIS porque, además, el ajuste perpetuo es imposible; en algún momento se llega a cero.

La telaraña está destinada a romperse, el problema es ¿cómo y cuándo?