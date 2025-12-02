2 de diciembre de 2025
{}
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Un relevamiento precisó los ingresos mensuales que determinan si una familia pertenece a la clase media, alta o baja en Argentina. Los montos, uno por uno.

Un relevamiento reciente detalló los montos exactos que determinan si una familia argentina pertenece a la clase media, baja o alta. El informe, elaborado por la Consultora W —dirigida por Guillermo Oliveto—, señala que para ser considerada clase alta se requiere un ingreso mínimo de $7.000.000 mensuales, un nivel que alcanza apenas al 5% de las familias del país.

sin plata dinero billetera vacia estrés financiero
Sólo un 5% de las familias argentinas forman parte de la clase alta en el país.

Cuánto necesita una familia para ser clase media

Para integrar lo que comúnmente se reconoce como clase media, una familia debe tener ingresos que van desde $3,7 millones hasta $2,05 millones mensuales.

El informe divide este segmento en dos grupos:

  • Clase media alta, con ingresos desde $3,7 millones, que representa al 17% de las familias.
  • Clase media baja, con un umbral que va de $2,04 millones a $2,4 millones, y que abarca al 26% de los hogares.

En conjunto, el segmento de clase media reúne al 43% de las familias argentinas.

Qué ingresos definen a la clase baja

Las familias que no superan los $1,18 millones mensuales se ubican en situación de clase baja, ya que ese nivel de ingresos implica condiciones de pobreza. Este grupo representa al 24% de los hogares del país.

Por otro lado, la clase baja superior —que no es considerada pobre— alcanza al 28% de las familias, con un ingreso promedio de $1,85 millones mensuales/ Ámbito Financiero

Temas
