Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Un relevamiento reciente detalló los montos exactos que determinan si una familia argentina pertenece a la clase media , baja o alta. El informe, elaborado por la Consultora W —dirigida por Guillermo Oliveto—, señala que para ser considerada clase alta se requiere un ingreso mínimo de $7.000.000 mensuales , un nivel que alcanza apenas al 5% de las familias del país.

Para integrar lo que comúnmente se reconoce como clase media , una familia debe tener ingresos que van desde $3,7 millones hasta $2,05 millones mensuales .

Sólo un 5% de las familias argentinas forman parte de la clase alta en el país.

En conjunto, el segmento de clase media reúne al 43% de las familias argentinas .

Qué ingresos definen a la clase baja

Las familias que no superan los $1,18 millones mensuales se ubican en situación de clase baja, ya que ese nivel de ingresos implica condiciones de pobreza. Este grupo representa al 24% de los hogares del país.

Por otro lado, la clase baja superior —que no es considerada pobre— alcanza al 28% de las familias, con un ingreso promedio de $1,85 millones mensuales/ Ámbito Financiero