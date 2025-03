Con acuerdo o sin acuerdo con el FMI, la salida del cepo será gradual

En un contexto de creciente presión sobre el mercado cambiario, el Banco Central vendió este jueves 109 millones de dólares mientras se espera por el FMI, el director de la entidad monetaria argentina, Juan Curutchet , aseguró que la administración actual "no cree en el cepo cambiario ", aunque descartó una liberación abrupta como la de 2015 .

Los riesgos de una salida brusca

Curuchet recordó que, en 2022, los bancos enfrentaron un exceso de títulos públicos que triplicaba la base monetaria, lo que generaba el riesgo de una corrida financiera. "Si no me gusta cómo viene la mano, te los devuelvo y exijo liquidez", ejemplificó, en referencia a la presión que podrían ejercer las entidades a través de los puts. Además, señaló que la deuda implícita del BCRA por importaciones no pagadas alcanzó los 40.000 millones de dólares, otro factor que el gobierno tuvo que resolver y que limita una apertura inmediata, según la explicación del funcionario.