Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente

El programa Volver al Trabajo , anteriormente conocido como Potenciar Trabajo , es una de las asignaciones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). En esta nota, te explicamos cómo verificar si sos beneficiario y cuál es el monto que te corresponde en agosto .

El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral .

Cómo saber si cobro el programa Volver al Trabajo: guía paso a paso

Los beneficiarios recibirán una asignación mensual, que en agosto se mantiene en $78.000 , sin cambios respecto al mes anterior.

Según la información oficial, el pago se realizará entre el lunes 4 y el martes 5 de agosto . Además del monto económico, el programa ofrece actividades de formación laboral, prácticas en entornos de trabajo y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos.

Para saber si estás cobrando Volver al Trabajo, así como el Acompañamiento Social, podés consultar a través de Mi ANSES o Mi Argentina. El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Ingresá a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.

Introducí tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se te solicite.

Dirigite a la sección "Mis cobros".

Verificá si en el listado aparece la prestación "Volver al Trabajo" como activa. También podrás ver la fecha de cobro.

También podés hacerlo a través del Portal Empleo del Gobierno Nacional:

Ingresá a la página oficial del Portal Empleo: https://www.portalempleo.gob.ar/Account/Login.

Seleccioná la opción para acceder como ciudadano.

Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña personal.

Si no tenés cuenta, deberás registrarte.

Verificá si figurás como beneficiario de alguno de los programas en el mes de junio.

/ Clarín