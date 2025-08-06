Para tener en cuenta

Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente

¿Sos beneficiario de Volver al Trabajo? Descubrí cómo verificar tu cobro con Anses en agosto y conocé el monto que te corresponde. Aquí los detalles.

Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente
Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente
Por Sitio Andino Economía

El programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, es una de las asignaciones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En esta nota, te explicamos cómo verificar si sos beneficiario y cuál es el monto que te corresponde en agosto.

programa Volver al Trabajo (2)
Cómo saber si cobro el programa Volver al Trabajo: guía paso a paso

Cómo saber si cobro el programa Volver al Trabajo: guía paso a paso

Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente

El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

Lee además
mercosur: argentina pierde participacion en exportaciones de carne frente a brasil, paraguay y uruguay
Comercio Internacional

Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay
Marcelo Federici en Aconcagua Radio: Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales
Entrevista

Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"

Los beneficiarios recibirán una asignación mensual, que en agosto se mantiene en $78.000, sin cambios respecto al mes anterior.

Según la información oficial, el pago se realizará entre el lunes 4 y el martes 5 de agosto. Además del monto económico, el programa ofrece actividades de formación laboral, prácticas en entornos de trabajo y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos.

Para saber si estás cobrando Volver al Trabajo, así como el Acompañamiento Social, podés consultar a través de Mi ANSES o Mi Argentina. El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos:

  • Ingresá a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
  • Introducí tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se te solicite.
  • Dirigite a la sección "Mis cobros".
  • Verificá si en el listado aparece la prestación "Volver al Trabajo" como activa. También podrás ver la fecha de cobro.

También podés hacerlo a través del Portal Empleo del Gobierno Nacional:

  • Ingresá a la página oficial del Portal Empleo: https://www.portalempleo.gob.ar/Account/Login.
  • Seleccioná la opción para acceder como ciudadano.
  • Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña personal.
  • Si no tenés cuenta, deberás registrarte.
  • Verificá si figurás como beneficiario de alguno de los programas en el mes de junio.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí. / Clarín

Temas
Seguí leyendo

Jimena Latorre inauguró las jornadas de educación financiera en la UNCuyo

Vecinos y referentes suman voces al debate por PSJ Cobre Mendocino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 6 de agosto de 2025

El Gobierno de Milei cerró la Secretaría de Industria y Comercio, pero pasó sus funciones a Economía

Aumentó otra vez el combustible: así quedaron los precios en Mendoza

Rotación de cultivos: la soja pierde terreno frente al maíz y el trigo en Argentina

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la quinta jornada de la Audiencia Pública

Rige el nuevo aumento en taxis y remises desde este miércoles y así quedaron los valores

LO QUE SE LEE AHORA
rige el nuevo aumento en taxis y remises desde este miercoles y asi quedaron los valores
Suba

Rige el nuevo aumento en taxis y remises desde este miércoles y así quedaron los valores

Las Más Leídas

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: la nueva variante es Frankestein.
Alarma

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: cuáles son los síntomas que genera la variante "Frankenstein"

Franco Colapinto sufrió un accidente, fue atendido por médicos y ya está fuera de peligro.
Inconvenientes

Terror en Hungría: Colapinto chocó a 250 km/h y Alpine rompió el silencio

6 de agosto: por qué hoy se celebra el Día del Veterinario y del Agrónomo en Argentina
Efemérides

6 de agosto: por qué hoy se celebra el Día del Veterinario y del Agrónomo en Argentina

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

La senadora nacional llamó a sus pares a no cambiar el voto en el Congreso video
Congreso nacional

La advertencia de Fernández Sagasti a los radicales mendocinos por los vetos de Milei

Te Puede Interesar

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Por Sitio Andino Política
Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay
Comercio Internacional

Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay

Por Marcelo López Álvarez
La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Por Sitio Andino Política