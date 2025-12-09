9 de diciembre de 2025
Cómo queda el salario del servicio doméstico tras el aumento y el bono de fin de año

El servicio doméstico recibe un nuevo salario con suba del 2,7% más un bono. La actualización redefine valores clave antes del cierre del año.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional oficializó el incremento salarial del servicio doméstico, correspondiente a noviembre y diciembre, a través de la Resolución 3/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida impacta en todas las categorías del sector y completa el último tramo paritario del año, con aumentos remunerativos y la incorporación de bonos extraordinarios.

Suba del 2,7% y bono: qué cambia para el sector

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó que la actualización será aplicada en dos tramos, y representa un ajuste acumulativo que impactará en los haberes de fin de año. En noviembre se suma un 1,4% y en diciembre un 1,3%, ambos calculados sobre los montos de septiembre, mes en el que se había implementado el último incremento.

Además, se oficializó un bono extraordinario para ambos meses, que pasará a ser remunerativo a partir de enero de 2026. Los montos se definieron según la carga horaria semanal, con tres escalas principales que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo del sector.

Las cifras establecidas son:

  • Más de 16 horas semanales: $14.000
  • Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000
  • Hasta 12 horas semanales: $6.000
salario, servicio doméstico, empleada doméstica.png
Aumento para el servicio doméstico | Los montos se definieron según la carga horaria semanal

Salarios del servicio doméstico: cómo quedan en noviembre

La homologación determinó valores actualizados para cada categoría, tanto por hora como mensuales. El objetivo es ordenar las remuneraciones mínimas antes del cierre del 2025, considerando las tareas y modalidades de contratación. Entre los valores destacados para noviembre se encuentran:

  • Supervisores con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 mensual
  • Tareas específicas con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 mensual
  • Caseros: $3.340,11 por hora / $422.316,42 mensual
  • Tareas generales con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 mensual

Cada categoría mantiene su distinción entre personal con y sin retiro, lo que genera diferencias en la escala mensual. El aumento se integra al salario base y actúa de manera acumulativa respecto de las paritarias previas.

Empleadas domesticas acordaron un 25 aumento
El aumento para el servicio doméstico se hará en dos tramos

Cómo cierran los sueldos en diciembre

El segundo tramo del incremento se verá reflejado en los salarios de diciembre, consolidando el aumento total del 2,7%. El ajuste busca recomponer ingresos en un contexto de alta inflación y caída del empleo registrado en el rubro, uno de los más precarizados del país.

Los valores principales quedaron así:

  • Supervisores con retiro: $3.783,32 por hora / $471.916,06 mensual
  • Tareas específicas con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensual
  • Caseros: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual
  • Tareas generales con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensual

La actualización salarial pone en agenda la necesidad de revisar la informalidad en el sector, que según estimaciones oficiales aún supera el 70%, y de garantizar el cumplimiento de la escala vigente por parte de los empleadores.

