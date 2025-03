Bodegas de Argentina: fuerte apoyo al gobierno nacional en el tradicional agasajo de Vendimia

Esa expectativa se desvaneció con la tragedia que vive Bahía Blanca ; sin embargo, no cambió el sentido de lo que se esperaba del encuentro: un marcado apoyo al Gobierno Nacional por parte de la Cámara empresaria y del Gobierno provincial .

Reformas necesarias para el sector

El presidente de BdA, uno de los más reconocidos enólogos de la Argentina y titular de la Bodega Bressia, también planteó una serie de reformas necesarias para mejorar la competitividad del sector vitivinícola. Entre ellas, en sintonía con el discurso del Gobierno nacional, destacó la necesidad de una reforma tributaria que reduzca la carga del Estado sobre los emprendimientos privados, y reclamó una reforma profunda del Instituto Nacional de Vitivinicultura para ponerlo al servicio de los consumidores y empresas, en uno de los párrafos que más llamó la atención de su alocución.

Bressia también reclamó una flexibilización laboral para reducir costos y abogó por una modificación de la ley de vinos que elimine restricciones, en lo que se leyó como un claro mensaje a flexibilizaciones para la industria, como la fermentación diferida de mostos, que comenzaría a regir a partir de la próxima cosecha y que marcó una clara diferencia con los testimonios y opiniones que se habían escuchado más temprano en el desayuno de la Coviar.

Bodegas 4.jpg Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina

El titular de BdA también reclamó por acuerdos arancelarios que pongan a Argentina en igualdad de condiciones con otros países productores e hizo un llamado a incentivar la demanda en lugar de regular la oferta. “Producir lo que queremos en lugar de lo que necesitamos es parte del pasado. La cadena de valor se construye desde los consumidores hacia la producción, y no a la inversa”, afirmó.

Bressia señaló que fue un año diferente. “Pasamos de trabajar en el día a día de lo posible, a la mirada esperanzadora del mediano plazo. Pero también es cierto que las ventas no llegaron, el crecimiento está estancado y seguimos adelante con la resiliencia que nos caracteriza. Trabajamos incansablemente para que se reviertan las tendencias”.

El apoyo del Gobierno nacional

Juan Pazo, titular de ARCA, también tomó la palabra para expresar el compromiso del Gobierno nacional con el sector privado. “Nuestra misión constante es sacarle la pata del Estado de encima a los empresarios para hacer a la Argentina grande otra vez”, aseguró, recogiendo el aplauso de los presentes.

Pazo destacó los esfuerzos del Gobierno para reducir la carga tributaria y las regulaciones innecesarias, y pidió el apoyo de las provincias y municipios para lograr una economía más abierta al mundo.

Bodegas 3.jpg Juan Pazo, habló en representación del Gobierno Nacional

Además, reclamó al sector empresario el apoyo para lograr más inversión, más puestos de trabajo y más exportaciones. “Sin inversión no hay trabajo, sin inversión no hay progreso, y la inversión tiene que venir de mano de los privados. El Estado no tiene que dirigir ni la inversión ni los precios. Ese es el camino”, afirmó.

Mendoza, el corazón de la vitivinicultura

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cerró la ronda de discursos con un mensaje de apoyo al crecimiento de la vitivinicultura y a la estabilidad macroeconómica. “Es sabido que es una industria muy laboriosa, el buque insignia de Mendoza, que sin duda alguna necesitamos otras actividades y otros motores de desarrollo, pero que nunca dejará de ser nuestro emblema”, afirmó.

El Gobernador volvió a mostrar su apoyo irrestricto a las medidas de orden macroeconómico y de estabilidad del Gobierno nacional y afirmó que “Sin un orden macroeconómico, todo el talento de la vitivinicultura no puede desarrollarse con toda la potencialidad necesaria”.

bodegas 2.jpg Alfredo Cornejo, fuerte apoyo al sector y a las políticas económicas de Javier Milei

Al igual que lo había hecho en el Foro de Inversiones y en el desayuno de la Coviar, Cornejo destacó las inversiones y el plan hídrico que está llevando adelante Mendoza, y en lo que pareció una respuesta al Contra Carrusel matinal, aseguró: “Que no sea un slogan el cuidado del agua; nosotros estamos enfocados en hacerlo bien y mejor que en los últimos 60 años, y que haya recursos hídricos para la vitivinicultura y para todas las actividades”.

Cornejo también destacó la restitución de la oficina de Aduanas en Mendoza, un logro histórico para el sector productivo que facilitará las exportaciones de la región.

El Agasajo de Bodegas de Argentina 2025 no escapó al clima de esperanza empresarial que se vive en Mendoza desde el jueves con la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, pero también dejó la sensación de que la grieta se está profundizando cada vez más.

Situación que el Gobierno provincial parece haber tomado nota. El ministro Rodolfo Vargas Arizu ayer no solo estuvo en el desayuno de la Coviar, sino que también se corrió con autoridades nacionales hasta el encuentro del INTA antes de llegar a la ex Bodega Arizu, y se encargó de remarcar en diálogo con la prensa que “voy a trabajar para que la vitivinicultura sea una sola y estemos todos en un gran encuentro”.