Becas Progresar: cómo y a quién reclamar si no cobré en junio 2024.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) realizó el pago a los beneficiarios de las Becas Progresar correspondientes a junio 2024. En caso de no haber recibido estos haberes, puede deberse a que la aplicación no fue aprobada o que fue aceptada pero por algún error no se acreditó el pago.