Argentina y Brasil firman un histórico acuerdo para exportar gas desde Vaca Muerta.

GÁS MAIS BARATO PARA O BRASIL! Assinei com o ministro de Economia da Argentina, Luis Caputo, o Memorando de Entendimento para trazer ao Brasil, o gás de Vaca Muerta. A previsão é de que a importação brasileira de gás natural dos nossos vizinhos seja feita por 5 rotas. pic.twitter.com/A6ihRoK0qJ

Cómo se transportará el gas que importará Brasil desde Argentina

En el corto plazo se usará el gasoducto Bolivia-Argentina, que originalmente estaba destinado a importar gas de Bolivia. Se harán adaptaciones para una “reversión” del flujo, que irá de Argentina a Bolivia y después se transportará el gas a Brasil a través de Gasbol -que tiene una capacidad de 30 millones de m³/día-, que cruzará Mato Grosso do Sul y llegará a São Paulo.

En tanto, también se evaluarán conexiones y diferentes opciones para realizar las exportaciones entre la Argentina-Rio Grande do Sul, vía Uruguaiana; la Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul; y la Argentina-Uruguay-Rio Grande do Sul.

El escrito también establece que se discutirá el precio del gas de Vaca Muerta, de acuerdo a la evolución de las negociaciones, que se gestaron principalmente en Brasilia entre la embajada argentina y los funcionarios de Luiz Inácio Lula da Silva.

