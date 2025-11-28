ANSES: quiénes cobran este viernes 28 de noviembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 28 de noviembre . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos DNI terminen en 8 y 9 tendrán disponible el monto que les corresponde.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Tomá nota Cómo solicitar la Pensión No Contributiva en diciembre 2025: requisitos y pasos

Atención en territorio La Consulta amplía su atención: nuevos equipos y presencia semanal de ANSES

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre , podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI .

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de noviembre , terminaciones 8 y 9 podrán obtener este importe.

calendario_de_pagos_anses.jpg ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Desempleo Plan 2

Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.