Trámites y beneficios

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

Enterate qué pide ANSES para cobrar el seguro de desempleo este 2025. Requisitos clave, documentación y condiciones, todo en esta guía.

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo&nbsp;

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo 

Por Sitio Andino Economía

El seguro de desempleo de ANSES está destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, y en 2025 se mantiene con requisitos específicos que conviene conocer. Para acceder es necesario cumplir con condiciones vinculadas al tiempo trabajado y la modalidad contractual. Además, la documentación a presentar varía según el tipo de desvinculación laboral.

¿Quiénes pueden pedir el seguro de desempleo?

La prestación por desempleo está disponible para trabajadores en relación de dependencia registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013. Se contemplan tanto contratos permanentes como eventuales o de temporada. Cumplir con estos criterios es esencial para avanzar en el trámite.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este jueves 7 de agosto de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 7 de agosto de 2025
Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente
Para tener en cuenta

Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente

Los requisitos son:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

ANSES solicita presentar el DNI original y copia, y una constancia que pruebe la finalización de la relación laboral. El tipo de documento varía según el motivo del desempleo, por ejemplo:

  • Despido sin justa causa: carta documento, telegrama o nota con firma certificada.
  • Quiebra del empleador: sentencia de quiebra o telegrama de cese.
  • No renovación de contrato: copia del contrato vencido.
  • Fallecimiento del empleador: acta de defunción certificada.
  • Renuncia justificada: telegramas de intimación y desvinculación.

También puede requerirse un certificado médico si el cese estuvo vinculado a una situación de salud.

mujer frente a la computadora preocupada
ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

¿Cómo iniciar el trámite ante ANSES?

El trámite puede hacerse de dos formas:

  • Virtualmente, ingresando a Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Presencialmente, con turno previo en una oficina de ANSES.

Antes de iniciar, reuní toda la documentación personal y laboral. En algunos casos, si hubo cruce de telegramas con el empleador, es necesario realizar un trámite legal previo.

Una vez aprobado el beneficio, ANSES abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para que cobres por ventanilla, y luego te entregan una tarjeta de débito. Si ya tenés una cuenta bancaria asignada por ANSES, se usará esa misma.

avisos clasificados
ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

¿Cuánto se cobra por el seguro de desempleo?

El monto y la cantidad de cuotas dependen de los aportes registrados y del tiempo trabajado. Se pueden otorgar entre 2 y 12 pagos mensuales. Los mayores de 45 años acceden a 6 cuotas adicionales, lo que representa una ayuda importante para quienes atraviesan un momento complejo en el mercado laboral.

Conocer los requisitos del seguro de desempleo de ANSES permite iniciar el trámite con mayor claridad y evitar rechazos. Si estás en Mendoza y atravesás una desvinculación laboral, este beneficio puede ayudarte a sostener tu economía mientras buscás nuevas oportunidades.

Temas
Seguí leyendo

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 6 de agosto de 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 5 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de agosto de 2025

Becas Progresar 2025: fecha, requisitos y cómo inscribirse a la segunda convocatoria

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para agosto 2025

Becas Progresar en agosto 2025: ¿ANSES aumentará el monto?

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política