ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

El seguro de desempleo de ANSES está destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, y en 2025 se mantiene con requisitos específicos que conviene conocer. Para acceder es necesario cumplir con condiciones vinculadas al tiempo trabajado y la modalidad contractual. Además, la documentación a presentar varía según el tipo de desvinculación laboral.

La prestación por desempleo está disponible para trabajadores en relación de dependencia registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013. Se contemplan tanto contratos permanentes como eventuales o de temporada. Cumplir con estos criterios es esencial para avanzar en el trámite.

ANSES solicita presentar el DNI original y copia, y una constancia que pruebe la finalización de la relación laboral. El tipo de documento varía según el motivo del desempleo, por ejemplo:

Despido sin justa causa: carta documento, telegrama o nota con firma certificada.

carta documento, telegrama o nota con firma certificada. Quiebra del empleador: sentencia de quiebra o telegrama de cese.

sentencia de quiebra o telegrama de cese. No renovación de contrato: copia del contrato vencido.

copia del contrato vencido. Fallecimiento del empleador: acta de defunción certificada.

acta de defunción certificada. Renuncia justificada: telegramas de intimación y desvinculación.

También puede requerirse un certificado médico si el cese estuvo vinculado a una situación de salud.

¿Cómo iniciar el trámite ante ANSES?

El trámite puede hacerse de dos formas:

Virtualmente , ingresando a Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

, ingresando a Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Presencialmente, con turno previo en una oficina de ANSES.

Antes de iniciar, reuní toda la documentación personal y laboral. En algunos casos, si hubo cruce de telegramas con el empleador, es necesario realizar un trámite legal previo.

Una vez aprobado el beneficio, ANSES abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para que cobres por ventanilla, y luego te entregan una tarjeta de débito. Si ya tenés una cuenta bancaria asignada por ANSES, se usará esa misma.

¿Cuánto se cobra por el seguro de desempleo?

El monto y la cantidad de cuotas dependen de los aportes registrados y del tiempo trabajado. Se pueden otorgar entre 2 y 12 pagos mensuales. Los mayores de 45 años acceden a 6 cuotas adicionales, lo que representa una ayuda importante para quienes atraviesan un momento complejo en el mercado laboral.

Conocer los requisitos del seguro de desempleo de ANSES permite iniciar el trámite con mayor claridad y evitar rechazos. Si estás en Mendoza y atravesás una desvinculación laboral, este beneficio puede ayudarte a sostener tu economía mientras buscás nuevas oportunidades.