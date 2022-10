Anses: conocé el calendario de pagos para este jueves

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6 y 7 según calendario de pagos cobrarán hoy por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes con aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria.

Quienes van a recibir el pago del bono refuerzo en octubre son jubilados y pensionados, beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión no Contributiva por Vejez; Pensión no Contributiva por Invalidez y Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Asignación por Cónyuge.