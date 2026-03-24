ANSES confirmó aumento en prestación por desempleo: de cuánto será y quiénes la cobran

En un contexto económico complejo, la prestación por desempleo de ANSES vuelve a actualizarse y alcanza nuevos valores. Se trata de un beneficio económico destinado a trabajadores desvinculados, que además garantiza cobertura de salud y continuidad en los aportes jubilatorios.
Prestación por Desempleo: de cuánto será en marzo y cuándo se cobra
El incremento, que sigue la fórmula vigente, se ubica en torno al 2,9%, lo que genera una actualización en los valores del beneficio. De esta manera, el monto máximo de la Prestación por Desempleo para el mes de marzo alcanzará los $352.400, en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), una referencia central para este tipo de asistencia social.
Desde el organismo detallaron que los pagos correspondientes se realizarán entre el 20 y el 30 de marzo, respetando el habitual cronograma según terminación de DNI, una modalidad que busca ordenar el acceso y evitar aglomeraciones en las fechas de cobro.
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos grupos de trabajadores que hayan quedado sin empleo en relación de dependencia. Entre ellos, se incluyen:
Trabajadores permanentes desvinculados sin causa
Empleados con contratos finalizados
Trabajadores eventuales o de temporada
Personal de la construcción en condiciones específicas
En cuanto al cálculo del monto, la ANSES explicó que se toma como base el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque el valor final queda sujeto a límites establecidos por el SMVM. Esto implica que cada beneficiario percibirá un ingreso acorde a su historial laboral reciente.
Además del respaldo económico, este beneficio contempla otros aspectos fundamentales para los trabajadores en situación de desempleo. Entre ellos:
Cobertura de salud durante el período de cobro
Aportes jubilatorios, que continúan computándose
Posibilidad de acceder a asignaciones familiares, en caso de corresponder
Qué necesito para percibir la prestación por desempleo
Trabajadores permanentes: deben acreditar un mínimo de aportes en los últimos años
Trabajadores eventuales o de temporada: deben cumplir con un tiempo mínimo trabajado reciente
Trabajadores de la construcción: requieren un período específico de aportes previos
La duración del beneficio también depende de la cantidad de tiempo trabajado, con un rango que puede extenderse entre algunos meses, e incluso ampliarse para personas mayores de 45 años, quienes cuentan con condiciones especiales.
ANSES: qué documentación debo presentar para cobrar la prestación por desempleo
En relación a la documentación necesaria, ANSES indicó que los solicitantes deberán presentar:
Documento Nacional de Identidad (DNI)
Comprobantes de desvinculación laboral, como telegrama de despido o contrato vencido
En casos particulares, certificados médicos que acrediten la aptitud laboral
Desde la ANSES remarcaron que esta prestación tiene como objetivo principal brindar una contención económica temporal, acompañando a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral, sin perder acceso a derechos básicos como la salud y la jubilación.