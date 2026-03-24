ANSES confirmó aumento en prestación por desempleo: de cuánto será y quiénes la cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo aumento en la Prestación por Desempleo. Lo que hay que saber. Foto: Yemel Fil

En un contexto económico complejo, la prestación por desempleo de ANSES vuelve a actualizarse y alcanza nuevos valores. Se trata de un beneficio económico destinado a trabajadores desvinculados, que además garantiza cobertura de salud y continuidad en los aportes jubilatorios .

El incremento, que sigue la fórmula vigente, se ubica en torno al 2,9% , lo que genera una actualización en los valores del beneficio. De esta manera, el monto máximo de la Prestación por Desempleo para el mes de marzo alcanzará los $352.400, en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , una referencia central para este tipo de asistencia social.

Estos beneficiarios de ANSES reciben su pago este viernes 20 de marzo

Desde el organismo detallaron que los pagos correspondientes se realizarán entre el 20 y el 30 de marzo , respetando el habitual cronograma según terminación de DNI , una modalidad que busca ordenar el acceso y evitar aglomeraciones en las fechas de cobro.

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos grupos de trabajadores que hayan quedado sin empleo en relación de dependencia. Entre ellos, se incluyen:

Trabajadores permanentes desvinculados sin causa

desvinculados sin causa Empleados con contratos finalizados

Trabajadores eventuales o de temporada

Personal de la construcción en condiciones específicas

En cuanto al cálculo del monto, la ANSES explicó que se toma como base el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque el valor final queda sujeto a límites establecidos por el SMVM. Esto implica que cada beneficiario percibirá un ingreso acorde a su historial laboral reciente.

Además del respaldo económico, este beneficio contempla otros aspectos fundamentales para los trabajadores en situación de desempleo. Entre ellos:

Cobertura de salud durante el período de cobro

durante el período de cobro Aportes jubilatorios , que continúan computándose

, que continúan computándose Posibilidad de acceder a asignaciones familiares, en caso de corresponder

anses mendoza, paro, asamblea.jpg La actualización de la prestación de desempleo se aplicará durante marzo y responde al esquema de movilidad jubilatoria, impactando directamente en los montos que perciben los beneficiarios. Foto: Yemel Fil

Qué necesito para percibir la prestación por desempleo

Para acceder a la Prestación por Desempleo, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos de aportes, que varían según el tipo de trabajo desempeñado:

Trabajadores permanentes: deben acreditar un mínimo de aportes en los últimos años

deben acreditar un mínimo de aportes en los últimos años Trabajadores eventuales o de temporada: deben cumplir con un tiempo mínimo trabajado reciente

deben cumplir con un tiempo mínimo trabajado reciente Trabajadores de la construcción: requieren un período específico de aportes previos

La duración del beneficio también depende de la cantidad de tiempo trabajado, con un rango que puede extenderse entre algunos meses, e incluso ampliarse para personas mayores de 45 años, quienes cuentan con condiciones especiales.

ANSES: qué documentación debo presentar para cobrar la prestación por desempleo

En relación a la documentación necesaria, ANSES indicó que los solicitantes deberán presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Comprobantes de desvinculación laboral , como telegrama de despido o contrato vencido

, como telegrama de despido o contrato vencido En casos particulares, certificados médicos que acrediten la aptitud laboral

Desde la ANSES remarcaron que esta prestación tiene como objetivo principal brindar una contención económica temporal, acompañando a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral, sin perder acceso a derechos básicos como la salud y la jubilación.