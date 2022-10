Ahora 30: la letra chica del programa

Romina Ríos , presidenta de la ONG Protectora , dialogó en Radio Andina y expresó: “Tenemos muchas consultas con dudas, sobre todo por la tasa que se aplica. La mayoría de las personas no se va a embarcar hasta tanto no esté el listado definitivo de productos”, describió.

Punto en común 2018, Romina Ríos, ONG Protectora Romina Ríos explica el alcance del Ahora 30.

Además, Ríos explicó que “hablando de las 30 cuotas obviamente no es el 48% sino que se va arriba del 60, 70 y hasta el 80%. Por eso una cosa es el anuncio y otra es ir a la letra chica, sobre todo, tengamos en cuenta que no es una negociación directa. No es tan simple, no es como siempre se anuncia y no será conveniente para todos los consumidores ”, enfatizó.