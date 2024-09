Una joven de 25 años del distrito de Bowen en el departamento de General Alvear, fue salvajemente golpeada por cuatro mujeres a la salida de un local nocturno. TVA dialogó con Daiana, quien comentó de este hecho de inseguridad que debió atravesar: "Recibí tantos golpes en la cabeza, que no recuerdo bien que sucedió, me acuerdo de que la chica que salió conmigo me levantó del suelo y me dijo tranquila".