Malargüe potencia sus modelos de educación técnica

Alumnos de escuela técnicas en Malargüe.

En Argentina, la educación técnica ha recuperado protagonismo luego de décadas en las que perdió espacio, especialmente en los años ’90. Hoy, su fortalecimiento se vincula directamente con la demanda de sectores productivos y con las políticas orientadas a diversificar o reconvertir las matrices económicas. Mendoza no es la excepción: la provincia busca alinearse a los desafíos actuales, desde la transición energética y las industrias 4.0, hasta actividades tradicionales como la minería y los hidrocarburos.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 07.33.31 La Semana de la Educación Técnica se realizó en la Escuela 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky. La educación técnica en el departamento de Malargüe En Malargüe, la oferta formativa abarca desde técnicos mineros, químicos, agropecuarios y electromecánicos en el nivel medio, hasta tecnicaturas superiores en ambiente, petróleo y gas. Muchas de estas trayectorias se complementan entre sí, en respuesta a los perfiles que requieren las actividades económicas del departamento, con establecimientos educativos en la zona urbana como rural.

Este enfoque quedó reflejado durante la reciente Semana de la Educación Técnica, donde los estudiantes de la Escuela 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky expusieron diversos proyectos. Su regente, la profesora Carolina Sandmeier, destacó el trabajo sostenido que realizan durante el año “a partir del intercambio y la interdisciplina entre distintos espacios de saberes y prácticas de taller”. Toda esa producción fue presentada en la Expotec 2025, que por primera vez en la historia del establecimiento se realizó en su propio edificio del barrio Martín Güemes.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 07.32.33 La profesora Carolina Sandmeier. Sandmeier coincidió en que la educación técnica en los últimos años se ha puesto en valor, porque brinda a los jóvenes herramientas y capacidades concretas para insertarse en el ámbito laboral o continuar estudios superiores con perfiles académico-profesionales más sólidos.