Las Heras fomenta la formación laboral de lasherinos

”Uno no se siente extranjero en argentina, me han hecho sentir uno más y olvidar el dolor del desarraigo, porque uno como inmigrante tiene una incertidumbre, la de cómo llevar el pan a mi familia. Por eso, estas iniciativas de fomentar el desarrollo laboral no solo de inmigrantes como nosotros sino de ciudadanos locales es motivo de incentivo para la dignidad de una persona", describió emocionado, Orlando Capullo, oriundo de Maracaibo, Venezuela, radicado en Mendoza junto a su esposa Peggy, y sus hijos Laura, Silvana y Santiago.