La Municipalidad de Mendoza realiza desinfección y acciones de saneamiento del 9 al 13 de diciembre

La Municipalidad de Mendoza informa, como todas las semanas, el nuevo cronograma de trabajos que se desarrollarán desde el 9 al 13 de diciembre y que se relacionan con el bacheo de arterias, mejoramiento de forestales y espacios públicos.
El operativo de la Municipalidad de Mendoza abarca calles de distintas secciones de la Ciudad, con intervenciones tanto frías como calientes.
Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realizan estos trabajos que, durante la desinfección, deberán mantener sus ventanas y puertas cerradas como así también guardar bebederos y comederos de las mascotas.
Si las condiciones climáticas son adversas, los trabajos se reprogramarán. En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabaja habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.
Desrame
Quinta y Sexta Sección: Granaderos, de Juan B. Justo hasta Arístides Villanueva, Rodríguez, de Martín Zapata hasta Avellaneda, y Pueyrredón, de Belgrano a Boulogne Sur Mer.
Barrio San Martín.
Desrame en trabajos puntuales.
Plantación: Primera, Segunda y Tercera Sección.
Por tanque: barrios del oeste y seccionales.
Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También, la desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.
Plaza Mathus Hoyos: ejecución de cancha de fútbol / tenis.
Plaza Cobo: resiembra de prados, ejecución de base para depósito de herramientas.
Plaza Uruguay: resiembra de prados.
Plaza San Martín: arenado de canteros para eliminar grafitis.
Casa Central / Jardín Inglés: colocación de plantas según diseño.
Plaza Matons: resiembra de prados, mejoramiento de canteros.
CIC 1: desmalezado de canteros, poda de forestales y arbustos.
Gimnasios 1 al 5: mantenimiento intensivo preparatorio para escuelas de verano.
Parque O’ Higgins: arreglo de contrapiso, arreglo de carteles, pintura de infraestructura.
Pulverización de primavera
9/12 calles: Maipú, Tucumán y Santa Fe, entre P. B. Palacios e Ituzaingó. Paraguay, Ituzaingó, Montecaseros y V. Castillo, entre Maipú y Santiago del Estero.
11/12 calles: Sargento Cabral, M. A. Saenz, Clark y V. Gil, entre Boulogne Sur Mer y Paso de los Andes. E. Jofré completa. Huarpes, entre M. Moreno y Sobremonte.
12/12 calles: Chubut completa. Granaderos y Alpatacal, entre J. A. Calle y J. Newbery. Rodríguez, entre J. A. Calle y Paraná.
13/12 calles: Barrio Bombal.
09/12 calles: Avellaneda y J. B. Justo completas. Paso de los Andes, entre J. B. Justo y E. Civit.
9/12: calles Dorrego y Castroman.
11/12: calle Boulogne Sur Mer, entre M. Moreno y Sobremonte.
12/12: calle Benielli, entre Paraná y J. A. Calle.
13/12: calles: Barrio Bombal.
8/12 al 12/12: desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.
Trabajos de bacheo
9/12 calle Cnel. Moldes al 719.
10/12 calle J.F. Moreno 2962, 2271 y 2044.
11/12 calle Lugones al 117 y 120.
12/12 calle A. Del Valle al 728.
13/12 trabajos a designar.
9/12 calle Espejo 755.
10/12 calle 25 de Mayo al 1230 y 1126.
11/12 calle Perú 950.
12/12 calle Cnel. Plaza al 151, Tránsito de Capital.
13/12 trabajos a designar.
Pedidos recibidos por redes sociales, etc.
Recorrido de pedidos tomados en APP Muni Digital.