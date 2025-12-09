La Municipalidad de Mendoza realiza desinfección y acciones de saneamiento del 9 al 13 de diciembre

Operativo de la Municipalidad de Mendoza para la semana en curso.

La Municipalidad de Mendoza informa, como todas las semanas, el nuevo cronograma de trabajos que se desarrollarán desde el 9 al 13 de diciembre y que se relacionan con el bacheo de arterias, mejoramiento de forestales y espacios públicos.

Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realizan estos trabajos que, durante la desinfección , deberán mantener sus ventanas y puertas cerradas como así también guardar bebederos y comederos de las mascotas.

Si las condiciones climáticas son adversas, los trabajos se reprogramarán. En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabaja habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

Quinta y Sexta Sección: Granaderos, de Juan B. Justo hasta Arístides Villanueva, Rodríguez, de Martín Zapata hasta Avellaneda, y Pueyrredón, de Belgrano a Boulogne Sur Mer.

Plantación y destoconado

Barrio San Martín.

Operativo 360

Desrame en trabajos puntuales.

Plantación: Primera, Segunda y Tercera Sección.

Riego

Por tanque: barrios del oeste y seccionales.

Espacios verdes

Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También, la desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.

Plaza Mathus Hoyos: ejecución de cancha de fútbol / tenis.

Plaza Cobo: resiembra de prados, ejecución de base para depósito de herramientas.

Plaza Uruguay: resiembra de prados.

Plaza San Martín: arenado de canteros para eliminar grafitis.

Casa Central / Jardín Inglés: colocación de plantas según diseño.

Plaza Matons: resiembra de prados, mejoramiento de canteros.

CIC 1: desmalezado de canteros, poda de forestales y arbustos.

Gimnasios 1 al 5: mantenimiento intensivo preparatorio para escuelas de verano.

Parque O’ Higgins: arreglo de contrapiso, arreglo de carteles, pintura de infraestructura.

Desinfección

Pulverización de primavera

9/12 calles: Maipú, Tucumán y Santa Fe, entre P. B. Palacios e Ituzaingó. Paraguay, Ituzaingó, Montecaseros y V. Castillo, entre Maipú y Santiago del Estero.

11/12 calles: Sargento Cabral, M. A. Saenz, Clark y V. Gil, entre Boulogne Sur Mer y Paso de los Andes. E. Jofré completa. Huarpes, entre M. Moreno y Sobremonte.

12/12 calles: Chubut completa. Granaderos y Alpatacal, entre J. A. Calle y J. Newbery. Rodríguez, entre J. A. Calle y Paraná.

13/12 calles: Barrio Bombal.

Desinfección nocturna

09/12 calles: Avellaneda y J. B. Justo completas. Paso de los Andes, entre J. B. Justo y E. Civit.

Operativo MIP

9/12: calles Dorrego y Castroman.

11/12: calle Boulogne Sur Mer, entre M. Moreno y Sobremonte.

12/12: calle Benielli, entre Paraná y J. A. Calle.

13/12: calles: Barrio Bombal.

Saneamiento

8/12 al 12/12: desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

Trabajos de bacheo

Bacheo frío

9/12 calle Cnel. Moldes al 719.

10/12 calle J.F. Moreno 2962, 2271 y 2044.

11/12 calle Lugones al 117 y 120.

12/12 calle A. Del Valle al 728.

13/12 trabajos a designar.

Bacheo caliente

9/12 calle Espejo 755.

10/12 calle 25 de Mayo al 1230 y 1126.

11/12 calle Perú 950.

12/12 calle Cnel. Plaza al 151, Tránsito de Capital.

13/12 trabajos a designar.

Bacheo frío

Pedidos recibidos por redes sociales, etc.

Recorrido de pedidos tomados en APP Muni Digital.