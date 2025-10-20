"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 20 al 25 de octubre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 20 de octubre de 2025 - 07:45
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 20 al 25 de octubre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9. Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
Maipú
Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30. Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30. Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.
Santa Rosa
Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9. Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30. Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Callejón Rufino Muñoz. Plaza. A las 10.30. La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.30.
San Rafael
Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9. Las Paredes: Paraje: El Toledano. Merendero. El Toledano y Calle Muñoz. A las 10. Las Paredes: Aeroclub. A las 12.30.
San Martín
Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10. Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11. Martes 21
Guaymallén
Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9.30. Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 11. El Sauce: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle frente a barrio Constitución. A las 12. El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 13.
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10. Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12. Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.
Las Heras
Ciudad: Estadio Vicente Polimeni. Roca y Sáenz Peña. A las 9.30. El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30. El Plumerillo: CEDRyS 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 11.30.
Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30. Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16. Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 16.30. Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.
San Rafael
Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.
Luján
Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 10. Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11. Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.30.
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Tupungato
La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.
La Paz
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11. Las Chacritas: Comunidad. A las 11.10. Miércoles 22
Maipú
Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30. Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30. Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30. La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. a las 10.30. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
San Rafael
Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.
Luján
Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30. Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.
San Carlos
Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10. Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11. La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
Guaymallén
Belgrano: Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30. Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 11. Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12. Pedro Molina: Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 13.
Lavalle
El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9. Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30. Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10. Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30. Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio. A las 11.
General Alvear
Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9. Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 11. Jueves 23
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30. Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Godoy Cruz
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12. Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
Maipú
General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30. Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10. Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11. Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12. Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.
Guaymallén
Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30. El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.30. El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 12.30. El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.30.
Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10. Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Luján
Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30. Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30. Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15. Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.
San Martín
Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10. Tres Porteñas: CIC. A las 11. El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
Tupungato
La Arboleda: Playón La Arboleda. A las 10.
Lavalle
San Francisco: Unión Vecinal San Francisco. Calle San Juan s/n. A las 9. Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a Barrio. A las 9.30. Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10. La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30. La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11. Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.
San Rafael
Cuadro Nacional: Plaza ARA “General Belgrano”. A las 9. Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.30. Viernes 24
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio La Gloria. CAE Jorge Contreras. Terrada y Juan B. Justo. A las 10.
General Alvear
Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9. Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. A las 10.45.
Las Heras
El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo. A las 9.30. El Pastal: Centro de Salud 21. Calle San Ramón. A las 10.30. El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 11.30.
Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
Lavalle
El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9. La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.20. La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10. El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Santa Rosa
Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9. Villa Cabecera: La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.30. 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30. Ciudad: Centro de Salud 91 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Maipú
El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. A las 9.30. El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45. El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.
San Carlos
Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10. Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11. Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
Malargüe
Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9. Sábado 25
Las Heras
El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade: Playón deportivo. A las 10. Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30. Villa Seca: Centro de Salud 81 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.