Juan Carlos Baglietto: "Mendoza es un lugar especial para mí"

Una de las novedades que tendrá este concierto es que ambos músicos estarán acompañados por sus hijos: Julián Baglietto en batería y Jano Vitale en bajo y en voces. "Qué mejor que salir de gira con parte de la familia... es una experiencia hermosa, donde la pasamos muy bien. Ellos no nos dan ni pelota... ¡pero la pasamos bárbaro (risas)...!" destaca Juan Baglietto en la charla que mantuvo en el programa El Buen Salvaje que se emite de lunes a viernes a las 20 por Radio Andina 90.1.

"Pero hay algo que es necesario aclarar -agregó el cantante- y es que ellos tocan porque son músicos espectaculares y no porque precisamente son nuestros hijos. Tenemos una larga carrera con Lito Vitale, muchos discos y la verdad es que si no tocaran bien no estarían con nosotros".