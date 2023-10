El Teatro Tajamar recibirá una propuesta de danza y teatro

“Río de mujeres'' es una obra que se abre en diálogo para encontrar caminos poéticos del movimiento. La danza como eje transversal une la música, el canto en vivo, sonidos incidentales grabados, voces en off, objetos tejidos, el body art, la acrobacia aérea, el teatro, y la manipulación de instrumentos musicales co creando un lenguaje artístico individual y grupal, generando una atmósfera de ritual sensible y potente.