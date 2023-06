Conocé la historia de las mejores canciones de Los Enanitos Verdes

Lo primero que viene a la mente es que yo era chiquito de edad y de altura y se habían ido a mis viejos. Me subí a la cama con la guitarra y con un papel y un cuaderno escribí esa canción así, en media hora. Era como si hubieran dictado. Creo que de alguna manera resume perfectamente la vida de muchos de nosotros y en particular la mía. Una canción a la que quiero mucho de verdad.

Por el resto (Felipe Staiti), del disco Habitaciones extrañas (1987)

Me acuerdo que fue en Buenos Aires, en el departamento que vivía en calle Corrientes y Mario Bravo, en el mismo piso en donde vivía el maestro Pugliese. Nació de esa guitarra impulsiva del inicio. Le hice la melodía y es un tema que tiene ese llamado como un gancho identificatorio. Le pasé a Marciano la melodía, él le puso la letra, y me la mostró cuando veníamos de un ensayo. La letra decía: "Por el resto de tu vida" y le sugerí que cambiará "tu vida" por "tus días". Es un tema netamente Cantero-Staiti.

Amigos (Marciano Cantero), del disco Igual que ayer (1992)

Empezó a dar vuelta en mi cabeza cuando acaba de ser papá. Acababa de ser papá de Javier y yo pensaba que, ojalá, cuando pase el tiempo, y más allá de nuestra relación padre-hijo seamos amigos, que él tenga confianza y me pueda contar todo con total confianza. Cuando empecé a escribir la canción por una momento pensé que era un atrevido porque estaba escribiendo sobre la amistad que un bien absoluto; pero ese era un sentimiento tan real que creo que finalmente sí pude decir en palabras lo que sentía y se transformó una canción se transformó en una suerte de himno de la amistad, hermosamente. Tuve un episodio muy bonito caminando por Bogotá, en Colombia. Estaba acercándome a una escuela y sentí que el color estaba encantando esa canción...Fue muy emotivo. Por un momento pensé en parar y entrar a la escuela. Pero no quise entorpecer y preferí seguir caminando.

Mejor no hablemos de amor (Felipe Staiti), del disco Big Bang (1994)

Es una de esas canciones que en el título ya tiene una carga muy fuerte en cuanto al concepto. Es un tema que te dice que no vas a hablar del amor idílico ni de lo color rosa sino está enfocada a la atracción y a la cosa intempestiva que produce en otras personas y cosas, que trasciende al amor., Abre el disco Big Bang y es una gran apertura porque tiene una declaración de principios e inclusive, gracias a la mezcla, tiene eso intempestivo y avasallante como sucede cuando no estamos hablando de amor.

Cada vez que digo adiós (Marciano Cantero), del disco Contrarreloj (1986)

Creo que es bastante descriptiva y quizá todo el mundo piensa que es canción para una chica pero en realidad era para mi mamá. Creo que describe muy bien los sentimientos que te quedan cuando te vas de la casa. Obviamente que son historias que se acomodan un montón de situaciones pero en realidad fue compuesta para mi mamá y esto se lo pude decir en vida, dedicándosela en algún concierto, cosa que me hizo muy feliz.

Amores lejanos (Felipe Staiti), del disco Amores lejanos (2002)

Es una canción que nació de ese riff identificatorio. Fue por el 2001 donde veía tanta migración de gente, que se iban por la crisis. Parejas que se rompían y empezaban esos amores lejanos. Las relaciones comenzaban a tener el dolor de la distancia. Unos acá y otros allá... Esa es la idea de esta canción. Y mi vida está atravesada por los amores lejanos. No es tan en primera persona sino un relato de ese momento, de cómo se vivía en el país.

No me verás (Marciano Cantero), del disco Carrousel (1988)

Tengo un recuerdo de Buenos Aires y de Capital Federal. Viví ahí un montón de años y por alguna razón me vino a la cabeza eso de no me verás. Me acuerdo que tratamos que tuviera un sonido particular y nos forzamos bastante para que el bajo sonara distinto. Creo que salió una canción bien redondita. A mi me encanta porque además tiene un lindo momento yeah yeah...

Luz de día (Felipe Staiti), del disco Néctar (1999)

Recuerdo que iba viajando en el subte de Buenos Aires hacia la sala de ensayo porque estábamos en los inicios del disco "Néctar". Empezó a salir la canción en mi cabeza: "Destapa el champagne, apaga las luces...". No tenía guitarra ni nada en ese momento y lo único que quería era llegar a la sala para darle forma a esa idea. Ahí mismo llegó Coti que estaba produciendo el disco nuestro y escuchó la canción, a la que le faltaba el estribillo. Él tenía una idea: "Porque puedo...". Y desde ahí me llovieron las palabras. La canción no existía ni estaba prevista para el disco pero apareció, la grabamos, y hoy es un clásico de Los Enanos... esas cosas milagrosas".

Francés limón (Marciano Cantero), del disco Amores lejanos (2002)

Hablaba no hace mucho tiempo de esto con David Summer, el cantante de los Hombres G, acerca de dónde vienen las canciones. David me dijo: "Las canciones las vas a vivir o ya lo has vivido". Y en un punto creo que es así. Me acuerdo cuando escribí Francés limón hasta yo mismo que ni sabía lo que estaba escribiendo concretamente pero si había un motor, un motivo en esa canción. De hecho lo dice tan clarito: "En un barco de papel yo volveré por ti mi amor francés limón". Y de alguna manera creo que la describe perfectamente a la que es mi esposa -Viviana- que fue mi novia con éramos adolescente y éramos chiquitos y creo que estoy cantando a ella, sin dudas. De hecho es la única canción con la que he tenido un deja vu en vida. Estando con ella en Buenos Aires, vivimos parte lo que dice la letra... Algo bien loco.

Mariposas (Felipe Staiti), del disco Pescado original (2006)

También es una de esas canciones que parecen que estaban escritas en algún lado y simplemente hay que salir con la red y atraparlas... y valga la analogía con las mariposas. Fue en el 2005, en mi casa de calle Gutemberg, en la Cuarta Oeste -casa en donde nacieron muchas canciones que me han dado grandes satisfacciones-. Una de las primeras personas que escuchó esa canción fue Manu Quieto, de Mancha de Rolando, y él me dijo: "Esto es oro en polvo". Y esa canción también la grabaron ellos y la tocan en vivo. Es una canción en la que no sabía de qué estaba escribiendo y después me di cuenta que estaba hablando de ese momento en que le decimos a alguien que lo queremos y lo abrazamos... y muchas veces esas cosas se nos van de las manos como las mariposas.