Ciberseguridad en alerta

Whatsapp: cómo evitar una nueva estafa digital que usa un virus oculto en archivos ZIP

Un nuevo virus circula por Whatsapp web y preocupa a expertos. La amenaza puede derivar en estafas bancarias sin que el usuario lo note.

 Por Analía Martín

Un nuevo virus que circula por WhatsApp Web encendió alarmas entre especialistas en ciberseguridad y usuarios mendocinos. La amenaza, identificada como Sophos Hotel, se propaga a través de archivos ZIP disfrazados de comprobantes o facturas. Una vez activo, roba credenciales bancarias, captura sesiones y puede derivar en estafas sin que la víctima lo note.

Whatsapp y el virus que puede derivar en estafas

El malware llegó a la región a través de Whatsapp web, una herramienta ampliamente utilizada. Su funcionamiento es simple: el usuario recibe un documento que parece legítimo —una factura, reporte o comprobante—, lo abre y el virus se instala automáticamente. El engaño se disfraza de rutina laboral.

Una vez activo, el malware aprovecha la sesión abierta de Whatsapp web para reenviarse de manera automática a todos los contactos. Esto significa que, sin saberlo, una persona puede esparcir el virus a familiares, clientes o compañeros de trabajo. La cadena de contagio digital puede ser rápida y silenciosa.

Expertos explican que Sophos Hotel no solo se replica: también registra actividad sensible del usuario. Entre los riesgos más serios, señalan el espionaje de sesiones bancarias, el robo de claves y la posibilidad de suplantación de identidad. Los expertos señalan que la mayor cantidad de casos se da en Brasil, aunque ya aparecieron reportes en varios países latinoamericanos, incluida Argentina.

Virus
Alerta: un virus se propaga desde Whatsapp Web

Alerta: un virus se propaga desde Whatsapp Web

Cómo protegerte de la estafa: recomendaciones clave

Para minimizar riesgos, los especialistas sugieren aplicar medidas simples pero efectivas:

  • No abrir archivos ZIP que no se hayan solicitado.
  • Confirmar con el remitente antes de descargar cualquier documento.
  • Desactivar la descarga automática en Whatsapp web.
  • Actualizar el antivirus y activar la verificación en dos pasos.
  • Cerrar todas las sesiones abiertas si se sospecha de una infección.

La prevención es la herramienta más efectiva frente a este tipo de ataques.

La creciente circulación de este virus refuerza la necesidad de fortalecer la educación digital entre usuarios. Mantener hábitos seguros y desconfiar de archivos inesperados puede evitar pérdidas económicas y daños mayores. En un entorno digital cada vez más activo, la información es la primera defensa.

