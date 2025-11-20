Whatsapp: cómo evitar una nueva estafa digital que usa un virus oculto en archivos ZIP

Por Analía Martín







Un nuevo virus que circula por WhatsApp Web encendió alarmas entre especialistas en ciberseguridad y usuarios mendocinos. La amenaza, identificada como Sophos Hotel, se propaga a través de archivos ZIP disfrazados de comprobantes o facturas. Una vez activo, roba credenciales bancarias, captura sesiones y puede derivar en estafas sin que la víctima lo note.

Whatsapp y el virus que puede derivar en estafas El malware llegó a la región a través de Whatsapp web, una herramienta ampliamente utilizada. Su funcionamiento es simple: el usuario recibe un documento que parece legítimo —una factura, reporte o comprobante—, lo abre y el virus se instala automáticamente. El engaño se disfraza de rutina laboral.

Una vez activo, el malware aprovecha la sesión abierta de Whatsapp web para reenviarse de manera automática a todos los contactos. Esto significa que, sin saberlo, una persona puede esparcir el virus a familiares, clientes o compañeros de trabajo. La cadena de contagio digital puede ser rápida y silenciosa.

Expertos explican que Sophos Hotel no solo se replica: también registra actividad sensible del usuario. Entre los riesgos más serios, señalan el espionaje de sesiones bancarias, el robo de claves y la posibilidad de suplantación de identidad. Los expertos señalan que la mayor cantidad de casos se da en Brasil, aunque ya aparecieron reportes en varios países latinoamericanos, incluida Argentina.

Virus Alerta: un virus se propaga desde Whatsapp Web Cómo protegerte de la estafa: recomendaciones clave Para minimizar riesgos, los especialistas sugieren aplicar medidas simples pero efectivas: No abrir archivos ZIP que no se hayan solicitado.

Confirmar con el remitente antes de descargar cualquier documento.

Desactivar la descarga automática en Whatsapp web.

Actualizar el antivirus y activar la verificación en dos pasos.

Para minimizar riesgos, los especialistas sugieren aplicar medidas simples pero efectivas: No abrir archivos ZIP que no se hayan solicitado.

Confirmar con el remitente antes de descargar cualquier documento.

Desactivar la descarga automática en Whatsapp web.

Actualizar el antivirus y activar la verificación en dos pasos.

Cerrar todas las sesiones abiertas si se sospecha de una infección. La prevención es la herramienta más efectiva frente a este tipo de ataques. La creciente circulación de este virus refuerza la necesidad de fortalecer la educación digital entre usuarios. Mantener hábitos seguros y desconfiar de archivos inesperados puede evitar pérdidas económicas y daños mayores. En un entorno digital cada vez más activo, la información es la primera defensa.

