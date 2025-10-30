30 de octubre de 2025
WhatsApp suma nueva función para proteger la seguridad de tus datos: cómo activarla

 Por Analía Martín

WhatsApp presentó una nueva herramienta destinada a reforzar la protección de los datos personales dentro de la aplicación. Se trata de un sistema que permite asegurar la copia de seguridad con una clave de acceso vinculada al desbloqueo del dispositivo, como huella dactilar, reconocimiento facial o PIN. Esta actualización apuesta por mayor privacidad sin sumar contraseñas adicionales.

Copia de seguridad con clave de acceso

La novedad radica en que ahora las copias de seguridad de WhatsApp podrán cifrarse mediante mecanismos biométricos, en lugar de depender de contraseñas largas y difíciles de recordar. Esto simplifica la protección sin perder seguridad, ya que el resguardo de mensajes, fotos y documentos queda sujeto a la verificación personal del usuario. La empresa indicó que la misma tecnología de cifrado extremo a extremo que protege los chats se aplicará también al respaldo.

Hasta ahora, quienes querían cifrar sus copias debían establecer una clave de 64 caracteres, algo que podía resultar engorroso y ponía en riesgo el acceso en caso de olvido. Con el nuevo sistema, el mismo método de desbloqueo del teléfono servirá para recuperar los archivos. La idea es evitar pérdidas de información durante cambios de dispositivo o restauraciones.

Cómo funciona la clave de acceso en WhatsApp

La función utiliza lo que se conoce como passkey, una herramienta de autenticación que reemplaza contraseñas tradicionales por datos biométricos. En términos prácticos, esto significa que con un toque o una mirada se podrá recuperar la copia de seguridad completa, sin necesidad de recordar códigos adicionales. Este avance beneficia especialmente a quienes cambian de smartphone con frecuencia o guardan archivos importantes en sus chats.

La implementación será gradual para usuarios de Android y iOS, por lo que no todos verán la opción al mismo tiempo. Meta confirmó que el despliegue continuará durante las próximas semanas, ajustándose según región y versión de la aplicación. En Argentina y Mendoza, algunas cuentas ya comenzaron a recibir la actualización.

Cómo activar la protección paso a paso

Para quienes ya tienen disponible la función, el proceso es sencillo:

  • Abrir WhatsApp.
  • Ir a Configuración o Ajustes.
  • Seleccionar Chats.
  • Ingresar a Copia de seguridad.
  • Activar Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.
  • Elegir desbloqueo por huella, rostro o PIN.
Este cambio refuerza la privacidad de forma integrada, sin agregar complejidad al uso diario. Con la creciente preocupación por el resguardo de datos personales, WhatsApp apunta a un modelo más seguro y fácil de usar, adaptado a las necesidades actuales de los usuarios digitales.

