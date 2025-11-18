Problemas de internet a nivel mundial: fallo de Cloudflare impacta a millones en estos servicios

En las últimas horas, usuarios de todo el mundo reportaron fallos en numerosos servicios digitales e interrupciones en internet debido a problemas en la red de Cloudflare . En esta nota, te contamos qué plataformas se vieron afectadas y la información hasta el momento.

Cloudflare es un pilar de la infraestructura de Internet , funcionando como intermediario entre los servidores de los sitios web y sus usuarios. Su rol es esencial para que millones de personas puedan conectarse sin problemas.

Este martes por la mañana, la plataforma X (antes Twitter) dejó de estar disponible para gran parte del mundo , impidiendo que los usuarios vieran publicaciones y generando confusión masiva.

La interrupción no se limitó solo ahí: aplicaciones como Letterboxd , el propio Downdetector y varios servicios internos de Cloudflare también sufrieron bloqueos, dejando a los usuarios sin acceso y aumentando la frustración de quienes intentaban retomar la normalidad.

Incluso ChatGPT se vio afectado: numerosos usuarios reportaron dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial, atribuyendo los problemas directamente a la falla de Cloudflare.

El impacto también llegó al mundo de los videojuegos, donde varios títulos presentaron problemas de conexión, provocando malestar entre los jugadores. Se espera que el servicio vuelva a la normalidad en las próximas horas.

