18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Problemas de internet a nivel mundial: fallo de Cloudflare impacta a millones en estos servicios

Usuarios de todo el mundo reportan fallos en varios servicios digitales por problemas en Cloudflare. Mirá qué plataformas se vieron afectadas por esto.

Por Sitio Andino Bits

En las últimas horas, usuarios de todo el mundo reportaron fallos en numerosos servicios digitales e interrupciones en internet debido a problemas en la red de Cloudflare. En esta nota, te contamos qué plataformas se vieron afectadas y la información hasta el momento.

Qué se sabe de la caída masiva de internet

Cloudflare es un pilar de la infraestructura de Internet, funcionando como intermediario entre los servidores de los sitios web y sus usuarios. Su rol es esencial para que millones de personas puedan conectarse sin problemas.

Este martes por la mañana, la plataforma X (antes Twitter) dejó de estar disponible para gran parte del mundo, impidiendo que los usuarios vieran publicaciones y generando confusión masiva.

La red social X presentó fallas

La interrupción no se limitó solo ahí: aplicaciones como Letterboxd, el propio Downdetector y varios servicios internos de Cloudflare también sufrieron bloqueos, dejando a los usuarios sin acceso y aumentando la frustración de quienes intentaban retomar la normalidad.

Incluso ChatGPT se vio afectado: numerosos usuarios reportaron dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial, atribuyendo los problemas directamente a la falla de Cloudflare.

El impacto también llegó al mundo de los videojuegos, donde varios títulos presentaron problemas de conexión, provocando malestar entre los jugadores. Se espera que el servicio vuelva a la normalidad en las próximas horas.

