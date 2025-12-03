3 de diciembre de 2025
Por qué no puedo ver mi Spotify Wrapped: no te quedes afuera de esta tendencia

 Por Analía Martín

Spotify volvió a encender la conversación global con la llegada de Wrapped 2025, su tradicional recuento musical anual. La plataforma lanzó nuevas funciones, visualizaciones ampliadas y herramientas para compartir, aunque no todos los usuarios pudieron acceder de inmediato. La actualización generó dudas, entusiasmo y un aluvión de búsquedas, especialmente entre quienes esperan este resumen cada diciembre.

Spotify Wrapped 2025: qué trae de nuevo

La edición 2025 llegó con un despliegue más visual y dinámico, diseñado para que cada usuario explore su año musical con profundidad. La plataforma sumó datos inéditos como los álbumes más escuchados y una comparación generacional, elementos que dispararon los comentarios en redes. Wrapped también integró controles que permiten volver a momentos específicos sin reiniciar todo el recorrido, una mejora celebrada por quienes disfrutan desmenuzar cada estadística.

Entre las novedades más comentadas aparecen los Clubs de oyentes, un sistema que ubica a cada perfil dentro de seis categorías globales según hábitos de escucha. A eso se suman los mensajes personalizados enviados por artistas y creadores de podcast. La compañía busca potenciar la cercanía entre público y creadores, apostando a experiencias más narrativas y emocionales.

Cómo ver el Wrapped y por qué a algunos no les aparece

Cada año, miles de usuarios consultan cómo acceder al resumen, y 2025 no fue la excepción. Para ver el Wrapped, Spotify pide tener la app actualizada a su última versión, ya sea en Android o iOS. Ya dentro de la aplicación, el resumen suele aparecer mediante un banner destacado o puede buscarse manualmente escribiendo “Wrapped” en la sección de búsqueda.

Sin embargo, no todos pudieron visualizarlo. La empresa reconoce que ciertas funciones dependen del tipo de cuenta, la región o incluso errores momentáneos en la aplicación. Entre las causas más frecuentes aparecen:

  • Aplicación desactualizada.
  • Cuenta vinculada a una región sin despliegue activo.
  • Limitaciones para perfiles no Premium en determinadas funciones.
  • Fallas temporales en la carga de historias.

Los artistas y canciones que lideraron la música del año

Wrapped 2025 también puso el foco en las tendencias globales. Bad Bunny volvió a encabezar el ranking mundial por cuarta vez, superando los 19.8 mil millones de reproducciones. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se consagró como el más escuchado del año, acompañado de una campaña especial dentro de la app.

El top global continuó con Taylor Swift —primera en Estados Unidos—, The Weeknd, Drake y Billie Eilish. En cuanto a canciones, el liderazgo quedó en manos de Die With A Smile, el éxito interpretado por Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de reproducciones. El impacto del cine y la cultura pop también marcó las escuchas, impulsando bandas sonoras como la de KPop Demon Hunters, segunda en el ranking de álbumes.

Un fenómeno digital que trasciende estadísticas

Wrapped se convirtió en una de las campañas de mayor alcance de la plataforma, generando millones de publicaciones espontáneas. Su peso en la estrategia de Spotify es evidente: fortalece la fidelidad de los usuarios y amplifica su presencia en redes, consolidándose como un ritual digital de fin de año. Con cada edición, Wrapped no solo invita a revisar un año de música, sino también a entender cómo evoluciona la escucha global y qué tendencias moldean el futuro del audio digital.

