16 de marzo de 2026
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Hospital Central

Así es el pabellón penitenciario del Hospital Central donde murió un preso al intentar fugarse

Te mostramos el pabellón penitenciario del Hospital Central, donde días atrás un preso falleció tras caer de un tercer piso cuando intentaba una fuga.

Una de las habitaciones del pabellón penitenciario, en el hospital Central.&nbsp;

Una de las habitaciones del pabellón penitenciario, en el hospital Central. 

 Por Pablo Segura

La muerte de Juan Marcelo Tejada (35), el preso que cayó de un tercer piso del hospital Central cuando intentaba escapar improvisando una sábana como una soga, causó conmoción en el centro asistencial e hizo recordar el funcionamiento del pabellón penitenciario del nosocomio.

Es que el hospital Central, centro asistencial emblemático de la Provincia de Mendoza, tiene en su interior un pabellón específico que funciona como una alcaidía, puntualmente llamada Alcaidía 4 de Alojamiento Transitorio.

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Cómo es y de qué forma funciona el pabellón penitenciario del Hospital Central

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza cuenta con 23 establecimientos penales, entre los que se encuentra esta alcaidía del Hospital Central.

Esta depende de la Unidad de Salud Penitenciaria y fue creada con el objetivo de alojar a personas privadas de libertad que requieran de una atención médica o cuidados de salud más específicos.

pabellon penitenciario habitación, hospital central

El espacio funciona en el tercer piso del hospital y se encuentra separado del resto del establecimiento mediante una puerta de ingreso con medidas de seguridad.

En su interior cuenta además con dos salas con tres camas cada una, y posee una guardia destinada al personal de seguridad, la cual está integrada por cuatro compañías de cuatro efectivos cada una, quienes realizan turnos de 12 horas.

De esta forma, el hospital Central garantiza todo lo que compete al servicio sanitario, con una atención normal para cada uno de los pacientes que asiste al centro asistencial.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el ingreso de internos a este pabellón es diario. Es que el Servicio Penitenciario tiene atención medica primaria en sus establecimientos, pero no cuenta con especialistas o bien una atención para casos graves.

Teniendo en cuenta que actualmente la Provincia de Mendoza tiene a unas 7.400 personas privadas de la libertad, el funcionamiento del pabellón penitenciario es clave para el Servicio Penitenciario.

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