El Pádel argentino gritó campeón Panamericano de Menores en suelo azteca

La Selección de Argentina de Pádel se consagró campeona del Panamericano de Menores 2024 tras vencer tanto en la rama femenina como en la masculina al anfitrión México este sábado, en la ciudad de Aguascalientes.

Las primeras en salir a la cancha fueron las chicas, que lograron el título en dos puntos: primero se impusieron Zoe Benítez y Victoria Vilchez por 6-3 y 6-4 en la Sub 14, y luego Lourdes Flores y Candela Zilich por 7-6 (6) y 6-4 en la Sub 16. El último punto, en la Sub 18, fue para México luego de que Fiorella Propato y Francesca Floriani, las representantes argentinas, no pudieran completar el partido por algunas molestias. En ese momento, el anfitrión había ganado el primer set por 7-6 (4) y lideraba el segundo por 3-2.

Así, el resultado final fue de 2-1 para las chicas, que con un enorme desempeño defendieron el título obtenido también en el 2022 y que cerraron un torneo perfecto al finalizar invictas. En su recorrido, se impusieron por 3-0 ante Ecuador, Chile y Paraguay en la fase de grupos y por 2-1 frente a Brasil en las semifinales.

Cómo le fue al Pádel de los varones Más tarde, llegó el turno de los chicos, quienes también lograron asegurarse el título en dos puntos: Santino Contreras y Julián Bordón ganaron por 6-2 y 6-1 en la Sub 14 y después Antonio Graupera y Naim Díaz hicieron lo propio con otro 6-2 y 6-1 en la Sub 16. Para finalizar, Filippo Nicocia y Mateo Conte obtuvieron el tercer punto con un doble 6-3 en la Sub 18.

De esta manera, la Selección masculina terminó imponiéndose con un resultado final de 3-0 ante México y defendió también su título con una excelente actuación. En la fase de grupos, vale recordar, vencieron por 3-0 a Ecuador y Estados Unidos y en las semifinales a Brasil por el mismo resultado. Además de las jugadoras y jugadores que disputaron estas finales, la delegación completa de campeonas estuvo compuesta por Victoria Sánchez y Tatiana Trejo (Sub 14), Greta Gavio y Pía Gosteli (Sub 16) y Sol Capello y Sasha Gómez (Sub 18). Mientras que en la delegación completa de campeones estuvieron también Joaquín Botta y Gonzalo Weinmeister (Sub 14); Santino Córdoba y Andrés Graupera (Sub 16) y Mateo Conte y José Funes (Sub 18). Cerró así un enorme torneo para la Selección de Menores, que comanda el notable cuerpo técnico compuesto por Virginia “China” Mazzuchi, Cecilia Reiter, Federico De Pascual y Javier Blanco.

