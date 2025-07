El Dr. y sexólogo Miguel Carlos Palmieri en Aconcagua Radio: "Cuando ponemos la frecuencia por encima del placer, comenzamos a matar el deseo"

La sexualidad no es la misma en las metrópolis que en las provincias. Esto la gente lo tiene que entender, no porque seamos retrógrados, conservadores, sino porque la sexualidad tiene un condicionante cultural La sexualidad no es la misma en las metrópolis que en las provincias. Esto la gente lo tiene que entender, no porque seamos retrógrados, conservadores, sino porque la sexualidad tiene un condicionante cultural

Menos presión y obligación

El Dr. Palmieri dijo que hay que quitar la presión sobre las relaciones sexuales y la intimidad. En el último tiempo, las consultas están relacionadas con la discronaxia sexual, se trata de una diferencia en los ritmos sexuales.

"Cuando se convierte en una obligación, cuando ponemos frecuencia por encima del placer, ahí sí se va a empezar a instalar una patología o disfunción. Pero la discronaxia en sí, que es la diferencia de los ritmos sexuales, es natural", explicó.

El sexólogo clínico resaltó que no hay una frecuencia o cantidad estipulada en las relaciones sexuales. También aclaró que la clave es la comunicación respetuosa.

Además, agregó: "Cuando uno que se conoce con el otro, en general el que tiene menos deseo, por todo el arsenal de cosas químicas que pasan, lo eleva. Entonces el que tiene bastante más, en general el hombre, encuentra que su pareja, en una pareja heterosexual, tiene más o menos la misma frecuencia; se acostumbra a que encontró a alguien con quien sintoniza. Al poco tiempo empieza a caer la frecuencia, entonces, ahí suena la alarma. No está mal, hay que poder hablarlo".