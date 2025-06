Adriana Figueroa Mañas: la compositora mendocina que le pone música al mundo

Su carrera abarca desde la música académica hasta composiciones para videojuegos, películas, contenidos infantiles, series y animaciones , y le permitió crear su propio sello: “Adriana Figueroa Composer” , una marca que no sólo exporta partituras , sino también una filosofía creativa basada en la autenticidad .

“ Siempre me gustó explorar y experimentar con distintos estilos ”, afirmó. “ Utilizo elementos como colores musicales , tanto populares como clásicos, y los aplico según lo que cada producción requiere . En la música académica me siento completamente libre : escribo lo que va sonando en mi cabeza y armo el plan sonoro”, comenzó la protagonista.

Recibió premios en composición a nivel nacional e internacional y sobre el tema expresó: “Es un honor muy grande que mi música suene en otros países”, confió. Y añadió: “Hice un trabajo de hormiga desde joven, conecté y difundí por todos los medios posibles”.

Sus obras se distribuyen tanto en papel como en formato digital a través de tres editoras estadounidenses, y también están disponibles en su sitio web oficial. Cada año, recibe encargos nacionales e internacionales, que ella considera parte esencial de su trabajo e identidad artística.

Rutina, disciplina y amor por el arte

“Siempre fui multifacética y disfruté cada uno de mis roles”, señaló Figueroa Mañas. Y sostuvo: “Este año me retiré de la docencia artística, lo que me permite dedicar más tiempo al arte y a la música en sí. Tuve que organizarme física y mentalmente, avanzar paso a paso y con constancia. Hacer muchas cosas a veces es criticado, pero si uno quiere vivir del arte en Latinoamérica, debe capacitarse en múltiples áreas y combinar herramientas que sumen al trabajo artístico”.

Por otro lado, la artista multifacética precisó “Pertenecí durante 34 años a la West Jazz Band, desde sus comienzos. El jazz me abrió la cabeza, me permitió ser creativa e improvisar. Eso se trasladó a todo lo que hice. Mi música no se encasilla: uso colores del tango, jazz, música clásica y romántica. Mi objetivo es transmitir emociones que lleguen al alma del oyente y lo emocionen”, comentó.

Proyectos entrañables y compromiso con la educación

Figueroa Mañas también recordó con especial afecto su trabajo con niños: “Cuando enseñé, creé dos series de canciones que luego grabamos con sus voces. Años después, compuse para contenidos infantiles que se animaron en video y fueron traducidos al inglés, portugués e italiano. Hoy tengo un canal propio de cuentos y poesías para niños, con texto, ilustraciones y música original hecha por mí”, afirmó.

Durante su paso por la Escuela W.A. Mozart, Adriana Figueroa Mañas impulsó la creación de una big band institucional abierta a jóvenes y adultos, que aún continúa activa y fue declarada de interés legislativo: “Es una gran alegría saber que ese legado siguió vivo”, comentó.

Una mirada sobre el rol de la mujer en la música

Como miembro de la International Alliance for Women in Music (IAWM) —institución de la que incluso formó parte de su Board of Directors— y participante activa del cluster Film Andes (Mendoza) y de la Asociación Argentina de Compositores, Figueroa Mañas destacó el esfuerzo colectivo por visibilizar y federalizar la música nacional: “Trabajamos para que la música argentina, compuesta por hombres y mujeres, esté presente en orquestas y ensambles de todo el país”, afirmó.

También recordó su participación en el Festival Por los Caminos del Vino (2014): “Ese año se destacó la música de compositoras mendocinas. Yo cedí varias obras a grupos de cámara, y fue emocionante escucharlas en distintos escenarios de la provincia”.

Composición para medios audiovisuales y un mensaje para las nuevas generaciones

Sobre su trabajo en videojuegos, películas y series, explicó: “Es un proceso muy creativo y entretenido. Utilizo librerías virtuales, samplers, y en algunos casos grabo con músicos reales. Todo lo que produzco es original y propio”, deslizó.

Cerrando la entrevista, la protagonista dejó un mensaje sincero para las juventudes: “Persigan sus sueños con los pies en la tierra. Capacítense en todo lo que sume a sus metas, aprendan de los errores y sigan adelante. Rodéense de personas comprometidas y honestas, y, por sobre todo: nunca dejen de amar lo que hacen”.

Escuchá una de las obras musicales de la protagonista

