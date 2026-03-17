Viruela del mono: confirmaron el primer caso de la variante más letal en Argentina.

Un alerta sanitaria se encendió en Argentina tras la confirmación oficial del primer caso de la variante Clado Ib de Mpox ( viruela del mono ) . De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud de Argentina , se trata de la versión más agresiva y letal del virus, que hasta el momento no tenía registros de circulación en el país.

Según la información oficial, el caso fue detectado en un hombre de 31 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . Según informaron las autoridades sanitarias, el paciente presentó síntomas compatibles y, tras los análisis de laboratorio, se confirmó la presencia de esta cepa específica.

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Un dato que preocupa a los epidemiólogos es que el sujeto no cuenta con antecedentes de viaje , lo que sugiere la posibilidad de que el contagio se haya producido por contacto local.

El Clado Ib es una mutación del virus que emergió con fuerza a finales de 2023 en la región del Congo y se expandió rápidamente por África antes de saltar a otros continentes. A diferencia del Clado II (que causó el brote global de 2022), esta variante presenta:

Viruela del mono: detectaron un caso de la variante más contagiosa y letal.

Mayor virulencia: de asocia a cuadros clínicos más graves y una mayor tasa de letalidad.

Transmisión diversificada: aunque el contacto sexual sigue siendo una vía principal, el Clado Ib ha demostrado una gran capacidad de propagación mediante contacto estrecho piel con piel y a través de gotas respiratorias en convivientes.

Afectación sistémica: las lesiones suelen ser más extensas y el malestar general más profundo.

El panorama en Mendoza

En lo que va del año, Argentina había registrado cinco casos de Mpox, pero todos correspondían a la variante menos severa. La aparición del Clado Ib cambia el escenario epidemiológico, obligando a reforzar la vigilancia en guardias y centros de testeo.

Respecto a los casos registrados en Mendoza, las autoridades advirtieron que los últimos registros datan de junio del 2025. Se trata de tres adultos y dos menores de edad cuyos casos corresponden a un clúster de transmisión intrafamiliar, es decir que se produjeron en un entorno de convivencia.

viruela del mono El último reporte de viruela del mono en Mendoza fue en el 2025.

Síntomas clave y evolución de la enfermedad

El período de incubación de la viruela del mono puede extenderse hasta los 21 días. Los especialistas instan a la población a estar atentos a la siguiente progresión de síntomas:

Fase inicial: comienza con fiebre alta, dolores musculares intensos, dolor de espalda, cefalea y un cansancio extremo.

Linfadenopatía: una señal distintiva es la inflamación de los ganglios linfáticos (en cuello, axilas o ingle).

Erupciones cutáneas: entre uno y tres días después de la fiebre, aparecen lesiones que suelen iniciarse en el rostro y luego se extienden al resto del cuerpo, incluyendo palmas de las manos, plantas de los pies y, fundamentalmente, la zona genital y anal.

Medidas de prevención y acción

Desde el Ministerio de Salud recalcaron que la enfermedad se transmite por el contacto directo con las lesiones de la piel o mucosas de una persona infectada, así como por el uso compartido de objetos personales como toallas, sábanas o cubiertos.

Frente a la confirmación de este primer caso en CABA, las recomendaciones son taxativas:

Aislamiento inmediato ante la aparición de ampollas o costras en la piel.

Consulta médica urgente sin automedicarse.

Evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas febriles o erupciones sospechosas.

A nivel regional, la expansión del Clado Ib ya ha sido notificada en países como Brasil, México, Estados Unidos y Canadá, además de varios focos en Europa, lo que sitúa a la Argentina en un contexto de alerta coordinada con los organismos internacionales de salud.

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Preguntas frecuentes sobre viruela del mono

¿Qué diferencia al Clado Ib de otras variantes?

El Clado Ib es una mutación de la viruela del mono detectada a fines de 2023, que se caracteriza por ser más contagiosa, presentar cuadros clínicos más graves y tener una mayor tasa de letalidad en comparación con el Clado II.

¿Cuáles son los síntomas principales de esta cepa?

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores musculares, cansancio extremo e inflamación de ganglios, seguidos por la aparición de lesiones en la piel (ampollas o costras) en el rostro, extremidades o zona genital y anal.

¿Cómo se transmite la viruela del mono más contagiosa?

Se propaga principalmente por contacto directo con las lesiones o fluidos de una persona infectada, contacto estrecho o sexual, objetos contaminados (ropa, toallas) y secreciones respiratorias en contactos prolongados.