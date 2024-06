¿Vas a viajar durante el fin de semana largo? Estas son las recomendaciones

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ¿Te estás preparando para ir a la nieve y no sabes cómo colocar las cadenas en el las ruedas? En este breve video te mostramos cómo colocarlas de manera fácil y rápida. Estiramos las cadenas para que no nos quede en ningún lado enganchada. Limpiamos la zona por donde vamos a pasar la cadena, ya que al haber nieve, en el próximo paso se te puede trabar la cadena atrás de la rueda. Nosotros usamos un palo que teníamos en el auto. Pasamos el cable por atrás de la rueda de tracción. En la mayoría son en las ruedas de adelante, pero en las 4x4 traccionan las 4, TROS, por ende se le pone a las 4 ruedasR A TENSAR Enganchamos los dos extremos y acomodamos las cadenas abrazando la rueda. La fijamos con el enganche. En nuestro caso es de color rojo, y la tensamos bien fuerte. Después de andar unos 100, 200 metros es importante que bajar del auto para volver a tensar ya que la cadena se acomoda y estira un poquito. Y LISTO! Precaución al manejar Video @vivamoslapagatonia #nieve #mendoza #nevadas #temporal"

