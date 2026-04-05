Un voraz temporal causó estragos en Tucumán: familias atrapadas y un menor fallecido

Un violento temporal desató momentos de pánico en Tucumán , donde barrios enteros quedaron inundados y decenas de vecinos permanecen aislados. El avance del agua, el desborde de ríos y la falta de acceso generaron un escenario crítico, marcado además por una tragedia fatal que conmociona a toda la provincia.

En el sur provincial, la situación más crítica se vivió en Santa Rosa de Aguilares, donde viviendas completamente inundadas dejaron a numerosos vecinos aislados. Ante el avance incesante del agua, los habitantes pidieron con urgencia lanchas y embarcaciones para evacuar a quienes no podían salir por sus propios medios, en un contexto de desesperación generalizada .

“La zona que más afectada está es la de La Calera. Está cortado el camino y tenemos un desborde del río Medina ”, describió el intendente local. Además, confirmó que la crecida del río Chirimayo provocó daños severos en la infraestructura: el caudal “descalzó la punta del puente principal en Alpachiri”, lo que dejó completamente interrumpida la ruta nacional 65 .

AVISO Lluvias torrenciales y graves inundaciones en Tucuman, Argentina Precaución, reportan precipitaciones sobre la capital provincial que superan los 200 mm en algunas zonas, con inundaciones severas. Créditos IG: meteoaficionados2 Vía @MeteoFedex pic.twitter.com/BNAnEKOsf8

El impacto del fenómeno también se sintió en otros puntos clave. La Dirección Provincial de Vialidad informó que la ruta 307 permanecía bloqueada por el desplazamiento de sedimentos y materiales que obstruyeron la calzada en varios tramos. “Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo... ha volteado muchos árboles y ha roto toda la defensa del lado del pueblo”, señalaron desde las autoridades, al tiempo que atribuyeron la magnitud del evento a las lluvias torrenciales en zonas altas , especialmente en Las Estancias.

Embed URGENTE Una camioneta quedo prácticamente bajo el agua x intentar cruzar por 24 y Bernabe Araoz a pesar de la fuerte tormenta y el agua sobre la calzada pic.twitter.com/XcS3spnrC7 — Marisa Suarez (@marisaperiodist) April 5, 2026

En localidades como Villa Quinteros y el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las casas y se registraron importantes crecidas en el arroyo Barrientos, lo que agravó las tareas de rescate y asistencia. En tanto, en la capital, San Miguel de Tucumán, se reportaron anegamientos severos en zonas norte y sur, particularmente en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus sobre avenida Brígido Terán.

Aunque regía una alerta amarilla, la intensidad del temporal superó todas las previsiones y golpeó con fuerza a Alpachiri y sus alrededores. Si bien hacia el amanecer de este domingo algunos ríos comenzaron a bajar su nivel, las autoridades advirtieron sobre la necesidad de extremar cuidados debido a la inestabilidad de defensas y los daños estructurales en caminos del interior.

Voraz temporal: un pequeño de 12 años murió tras sufrir una descarga eléctrica

En medio de este escenario crítico, se conoció una tragedia que conmocionó a la provincia. Un niño de 12 años, identificado como Lisandro, murió tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaba en una calle inundada en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió en calle Jujuy al 2800, donde el menor entró en contacto con una corriente eléctrica en circunstancias que aún se investigan.

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Info y videos, Cynthia Otrera @Cynthiaotrera, LV12 Tucumán.



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Según relataron testigos, todo ocurrió en cuestión de segundos, en medio de calles completamente cubiertas por el agua. La escena fue desgarradora: el padre del niño llegó al lugar y se encontró con la tragedia en un contexto de profunda desesperación. De acuerdo con medios locales, el menor era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la primaria.

Cabe recordar que este no es el primer episodio reciente de estas características: entre el 10 y el 13 de marzo, Tucumán ya había sufrido un temporal con precipitaciones de hasta 170 milímetros, que obligó a evacuar a unas 15.000 personas, principalmente en la localidad de La Madrid, dejando en evidencia la vulnerabilidad de la región frente a este tipo de fenómenos extremos.