Tormenta en el AMBA: inundaciones, granizo, techos volados y postes caídos

Rápidamente, esas lluvias se desplazaron hacia el AMBA. Primero, se hicieron notar las fuertes ráfagas de viento, tal como había pronosticado el que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y luego fue el turno de la tormenta.

La zona sur fue una de las más afectadas, donde el temporal dejó varios destrozos a su paso. En Wilde, Avellaneda, se registró la voladura de un techo en un domicilio, que no dejó heridos, y la caída de postes de luz. Las ráfagas de viento alcanzaron 90 km/h.

La fuerte tormenta afectó a Lomas de Zamora, Almirante Brown y Canning. Allí, el temporal provocó que queden postes caídos, se vuelen techos y se inunden calles. Una de las imágenes más impactantes se vio en Remedios de Escalada, donde una de las canchas de entrenamiento de Talleres quedó cubierta de granizo.

Algo similar ocurrió en Tolosa, La Plata, donde se cayó parte del techo de un supermercado ubicado en General Belgrano y 514. El hecho se registró en el área del patio de comidas y, a pesar del susto, no hubo heridos.

Los pasillos del lugar se llenaron de agua y los clientes tuvieron que abandonar el lugar.

El temporal se desató cerca de las 17 hs y también afectó a los vecinos de barrios como Ringuelet y el Caso Urbano, entre otras localidades.

Las imágenes compartidas por los vecinos en redes sociales muestran calles transformadas en ríos, techos golpeados por piedras de hielo y autos atrapados por el agua.

Según indicó la Municipalidad de La Plata, el área de tormentas fuertes se desplazó desde Ezeiza hacia el este y alcanzó el casco urbano con actividad eléctrica y lluvias intensas. En total, cayeron entre 30 y 45 milímetros de agua.

Cómo seguirá el clima durante el fin de semana en el AMBA

Según el SMN, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el fin de semana será mayormente estable y sin precipitaciones, aunque podrían continuar los chubascos hasta la mañana de hoy. Las temperaturas seguirán siendo frescas.

Durante la tarde y la noche, el clima mejorará significativamente, y el cielo quedará mayormente despejado o con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 15° C de mínima por la mañana y los 22° C de máxima en horas de la tarde. Los vientos tendrán un rol notable, soplando desde el sur con una intensidad que variará entre los 13 km/h y los 22 km/h, lo que aportará frescura al ambiente. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 16° C, sin posibilidad de lluvias.

El sábado se presentará con un clima completamente seco y estable. El día comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 11° C, y gradualmente ascenderá hasta los 19° C en la tarde, con cielos parcialmente nublados. La sensación térmica será más fresca por la mañana, pero irá mejorando a medida que avance el día. Los vientos soplarán desde el este-noreste a velocidades moderadas, entre 13 km/h y 22 km/h, sin ráfagas fuertes. Aunque el clima no estará completamente soleado, las nubes serán ligeras y no afectarán demasiado las temperaturas. No se esperan lluvias en ningún momento del día. La noche será fría, con temperaturas que bajarán a los 11° C nuevamente.

Las condiciones se mantendrán hasta el domingo. La mínima será de 11° C al amanecer, mientras que la máxima ascenderá hasta los 19° C en horas de la tarde, con temperaturas agradables y frescas. El viento será leve, soplando desde el norte-noreste con una velocidad moderada que oscilará entre los 7 km/h y los 12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día de temperatura agradable. En la noche, las temperaturas bajarán nuevamente hasta los 11° C.