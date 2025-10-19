19 de octubre de 2025
¿Por qué el 19 de octubre se recuerda el Día Nacional del Carnicero?

Cada 19 de octubre se celebra en Argentina el Día Nacional del Carnicero. Conocé el origen y el significado de esta efeméride en la nota.

Foto: NA
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 19 de octubre se celebra en Argentina el Día Nacional del Carnicero, una fecha que reconoce uno de los oficios más antiguos y tradicionales del país y del mundo, además de conmemorar un hecho histórico que marcó la evolución del trabajo digno hasta la actualidad.

Día del Carnicero en Argentina: origen y celebración del 19 de octubre

La efeméride se originó en 1968, cuando trabajadores del rubro asistieron a una asamblea en la ciudad de Avellaneda para establecer una fecha que dignificara su labor y fortaleciera el gremio que los unía. A más de 50 años de aquel evento, la celebración sigue vigente, destacando la labor de quienes se dedican al procesamiento y venta de carne y sus derivados, tanto en comercios grandes como independientes en Argentina.

comercio, alimentos, canasta básica, comida, precios, costo vida, mercado central, carnes, carnicería
Argentina celebra el Día del Carnicero un 19 de octubre.

Argentina celebra el Día del Carnicero un 19 de octubre.

¿Cuáles son las tareas de un carnicero?

Además de vender carne vacuna, porcina o avícola, el carnicero debe garantizar la calidad de los cortes y la higiene de los productos. Su trabajo incluye preparar la carne según peso, forma y cantidad solicitada por los clientes, así como deshuesar correctamente cada pieza.

Origen del oficio

El oficio de carnicero se remonta a la antigua Grecia, donde los primeros profesionales se especializaban en la venta de carne de cerdo. En Roma, el oficio creció y estuvo sujeto a reglamentaciones. Durante la Edad Media, era un cargo hereditario transmitido de generación en generación.

El primer establecimiento de venta de carne en el mundo se fundó en 1096 en París, Francia, reservado a unas pocas familias por su rentabilidad. No fue hasta 1589 que se estableció la obligación de vender carne según el peso de las balanzas, dejando de hacerlo “a ojo” como se hacía hasta entonces.

