Pobreza, la principal preocupación de una sociedad acorralada por el ajuste

pobreza, pobres, indigencia, indigente, salarios, mendoza, recolectores.jpg Pobreza, inflación y la solución de cada cuanto peor mejor. Foto: Yemel Fil

"Sin embargo, las mediciones del Indec dan explicaciones parciales porque queda afuera la economía informal que es un porcentaje muy importante en este momento de la Argentina. Si bien es algo que ocurre hace mucho tiempo, la economía de plataformas profundizó este proceso de precarización", dijo D'Angelo en diálogo con Sitio Andino.

Para el sociólogo, los grupos más castigados son los sectores medios debido a que perdieron el nivel de consumo y, al mismo tiempo, la capacidad de ahorro tras la reducción deliberada de las tasas de interés sobre los plazos fijos.

"Para no tener un estallido social se ha tratado de sostener los valores de la ayuda social a las clases populares, como por ejemplo la tarjeta Alimentar, pero la caída de la actividad los perjudica porque disminuyen las changas. Estamos en un peligroso equilibrio", sostuvo D'Angelo. "Para no tener un estallido social se ha tratado de sostener los valores de la ayuda social a las clases populares, como por ejemplo la tarjeta Alimentar, pero la caída de la actividad los perjudica porque disminuyen las changas. Estamos en un peligroso equilibrio", sostuvo D'Angelo.

Pobreza, inflación y... caída del empleo

Según diversas consultoras, el gobierno de Javier Milei aún mantiene un apoyo cercano al 50%, luego de sus primeros 5 meses de gobierno. En este sentido, para el sociólogo este apoyo se sostiene producto al descontento generalizado respecto a los gobiernos de Fernández y Macri. Así, esta frustración social es utilizada por el propio gobierno, quien continúa excusándose de la "precaria situación en la que recibieron el país en diciembre de 2023".

"Todos los gobiernos cuentan con un periodo de gracia de al menos un año, pero no olvidemos que un 45% de los argentinos no votó a Milei en segunda vuelta y mantiene su rechazo", dijo D'Angelo. "Todos los gobiernos cuentan con un periodo de gracia de al menos un año, pero no olvidemos que un 45% de los argentinos no votó a Milei en segunda vuelta y mantiene su rechazo", dijo D'Angelo.

Aunque el apoyo de ciertos sectores continúa, la situación laboral golpea la puerta de millones de familias. A la fuerte caída del empleo privado se suman los masivos despidos en el sector público.

"Pasamos de un desempleo bajo en el gobierno de Fernández (en donde habían trabajadores pobres por la inflación alta) a un crecimiento importante en menos de 6 meses. Hay más pérdida de empleos en sector privado que en el público. Esto está generando inquietud en muchos ciudadanos, que empiezan a citar el empleo como un problema prioritario a resolver", dijo.

En términos generales, para el especialista en sondeos, "la Asignación Universal por Hijo o el Potenciar Trabajo están amortiguando la situación económica", pero "no son suficientes".

"Mientras Milei propone una extrema apertura económica, las grandes potencias van por un camino contrario. Ese debe ser otro fenómeno clave a observar en los próximos meses: cuánto apoyo concreto en materia de inversiones va a recibir el país", destacó.

