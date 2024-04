Periodista mendocino resultó víctima de la inseguridad

La chica salió rápido, el pibe se quedó. Le puse la mano en la espalda y le dije "¿Qué pasó, loco? Andá tranquilo". Lo acompañé hasta la puerta. Ahí me dijo "metete" con la cara desencajada . No pude ver lo que tenía en la mano derecha (chuza o chumbo). Me metí https://t.co/2LcLkCrvFS