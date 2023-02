Pedido de destitución y denuncia contra la jueza del caso Lucio Dupuy

La presentación fue realizada por la Fundación Más Vida ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa, contra la magistrada a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de General Pico.

El presidente de la ONG, Raúl Magnasco, explicó que la denuncia “se hace contra todos los funcionarios públicos que hubieran debido intervenir en el proceso”. “Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva”, planteó.

Christian Dupuy, padre Lucio Dupuy, juicio El padre de Lucio Dupuy acudió a la Justicia "y nadie le dio la más mínima atención", denuncian desde una ONG Foto: Télam

“ Tuvo varias alertas para evitarle le muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, señaló a una radio porteña. Entre ellas mencionó que cada vez que Espósito Valenti y Páez iban a buscar al niño a la casa de la familia paterna “siempre había llamados a la policía, discusiones en la puerta, o que cuando tenían que devolverlo no lo hacían”.

En esta línea, recordó que Christian Dupuy, el padre de Lucio, “fue varias veces a la Justicia y nadie le dio la más mínima atención”, y puntualizó que a los dos meses de la tenencia en la casa de la madre, el menor ya había sido ingresado a un hospital.

“Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”, sostuvo el titular de la fundación “Más Vida”.

Por último, se refirió a los motivos por los que Espósito Valenti habría pedido la custodia de Lucio. “Una de las versiones que circula es que en tiempo de pandemia ella no tenía trabajo y de esta forma podía acceder a la asignación que le corresponde por hijo”, sostuvo.

“Está claro que no lo querían, eso surge de los chats, la forma en que lo adjetivaban era irreproducible; todos los indicadores estaban al alcance de la mano, casi todo el tiempo estaba con fracturas”, completó.

A través de un comunicado, se explicó que una vez que se inicie la investigación formal podrá determinarse la culpabilidad de Ana Clara Pérez Ballester, junto al resto de los funcionarios intervinientes “que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.