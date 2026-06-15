15 de junio de 2026
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Acceso Este

Obras en el Acceso Este: cortes totales y desvíos en Maipú desde este martes

Las obras estructurales obligarán a modificar la circulación en ambos sentidos del Acceso Este. Los trabajos tendrán plazos estimados de 45 y 90 días.

Atención conductores: así serán los cortes en el Acceso Este.

Atención conductores: así serán los cortes en el Acceso Este.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

A diferencia de las tareas preliminares realizadas días atrás, que implicaban únicamente reducciones de carril, ahora se avanzará con el cierre completo de la calzada principal en dos frentes de trabajo para permitir la ejecución de obras estructurales.

Cómo serán los cortes y los desvíos en el Acceso Este

Según el cronograma previsto, los conductores deberán abandonar la calzada central y utilizar exclusivamente las vías laterales en los siguientes sectores:

  • Sentido oeste-este (hacia San Martín): corte total de la calzada sur entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Todo el tránsito será derivado hacia la colectora sur.
  • Sentido este-oeste (hacia el Gran Mendoza): corte total de la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas. Los vehículos deberán circular por la colectora norte.

Recomiendan a los usuarios prever demoras y circular con precaución debido a la modificación del esquema habitual de tránsito.

Qué trabajos se realizarán

El cierre total de estos tramos permitirá avanzar con distintas tareas destinadas a mejorar la estructura y la durabilidad de la calzada. En una primera instancia, los equipos trabajarán en el sellado de fisuras y la reparación de baches existentes sobre el pavimento. Posteriormente, se ejecutará la colocación de base estabilizada en todo el ancho de la ruta, incluyendo intervenciones en las banquinas externas e internas.

Acceso Este, obras, Maipú 02
El avance de las obras de recuperación de la Ruta Provincial 22 obligará a implementar cortes totales en dos sectores de Maipú.

El avance de las obras de recuperación de la Ruta Provincial 22 obligará a implementar cortes totales en dos sectores de Maipú.

Como parte de la etapa final, se colocará una primera capa de concreto asfáltico, una mejora que busca optimizar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la traza.

Cuánto tiempo durarán las obras

Los plazos previstos serán diferentes según el sector intervenido.

  • Calzada sur: duración estimada de 90 días.
  • Calzada norte: duración estimada de 45 días.

No obstante, desde la inspección técnica aclararon que estos tiempos podrían modificarse dependiendo de las condiciones que surjan durante las excavaciones y los trabajos de tratamiento estructural. También señalaron que existe la posibilidad de que algunas etapas se completen antes de lo previsto si el ritmo de ejecución lo permite.

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