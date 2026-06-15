Obras en el Acceso Este: cortes totales y desvíos en Maipú desde este martes

El Acceso Este atravesará desde este martes una de las etapas más importantes de su proceso de renovación . El avance de las obras viales en Maipú obligará a implementar cortes totales en sectores importantes de la traza y a desviar todo el tránsito por las colectoras durante varias semanas.

A diferencia de las tareas preliminares realizadas días atrás, que implicaban únicamente reducciones de carril, ahora se avanzará con el cierre completo de la calzada principal en dos frentes de trabajo para permitir la ejecución de obras estructurales.

Según el cronograma previsto, los conductores deberán abandonar la calzada central y utilizar exclusivamente las vías laterales en los siguientes sectores:

Recomiendan a los usuarios prever demoras y circular con precaución debido a la modificación del esquema habitual de tránsito.

Qué trabajos se realizarán

El cierre total de estos tramos permitirá avanzar con distintas tareas destinadas a mejorar la estructura y la durabilidad de la calzada. En una primera instancia, los equipos trabajarán en el sellado de fisuras y la reparación de baches existentes sobre el pavimento. Posteriormente, se ejecutará la colocación de base estabilizada en todo el ancho de la ruta, incluyendo intervenciones en las banquinas externas e internas.

Acceso Este, obras, Maipú 02 El avance de las obras de recuperación de la Ruta Provincial 22 obligará a implementar cortes totales en dos sectores de Maipú. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Como parte de la etapa final, se colocará una primera capa de concreto asfáltico, una mejora que busca optimizar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la traza.

Cuánto tiempo durarán las obras

Los plazos previstos serán diferentes según el sector intervenido.

Calzada sur: duración estimada de 90 días .

duración estimada de . Calzada norte: duración estimada de 45 días.

No obstante, desde la inspección técnica aclararon que estos tiempos podrían modificarse dependiendo de las condiciones que surjan durante las excavaciones y los trabajos de tratamiento estructural. También señalaron que existe la posibilidad de que algunas etapas se completen antes de lo previsto si el ritmo de ejecución lo permite.