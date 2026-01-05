Mucho calor, lluvias y hasta tormentas: las alertas meteorológicas en Mendoza para esta semana

El verano en la provincia de Mendoza inauguró 2026 con elevadas temperaturas y muchos mendocinos agobiados por el calor. Lejos de tener un alivio duradero en el corto plazo, distintos pronósticos prevén el regreso de lluvias y tormentas a lo largo de esta semana. Desde este lunes, algunos departamento permanecerán bajo alerta meteorológica .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió u amarilla amarilla por tormentas a partir de la noche de este 5 de enero. Según el organismo, el Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y zonas del sur y centro provincial se verán afectadas por precipitaciones aisladas de variada intensidad.

No se descarta que las tormentas estén acompañadas por granizo ni que presenten " intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

Para este martes 6 de enero , el pronóstico indica una jornada parcialmente nublada y ventosa , con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas . Los vientos serán moderados del sudeste , mientras que en cordillera se espera cielo algo nublado. La temperatura máxima llegaría a los 34°C y la mínima se ubicará en 22°C .

Durante la mañana seguirá vigente una alerta amarilla para los departamentos de San Rafael y General Alvear. El área podría verse afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, abundante precipitación en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con valores que podrían superar ese rango en forma puntual.

El pronóstico día por día

El miércoles 7 de enero continuarán las lluvias y tormentas, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable y también se esperan precipitaciones en cordillera. La máxima alcanzaría los 35°C, mientras que la mínima será de 20°C.

Del alivio al regreso del calor

Para el jueves 8 de enero, el panorama será diferente: se prevé cielo mayormente nublado, lluvias y tormentas y descenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste y la situación en cordillera continuará con precipitaciones. La máxima descenderá a 26°C y la mínima será de 19°C, lo que dará una breve tregua frente al calor intenso de los días previos.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, galería Foto: Yemel Fil

Sin embargo, el viernes 9 de enero las marcas volverán a subir. El pronóstico anuncia una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura y vientos del sector sur. En cordillera, el cielo permanecerá parcialmente nublado. La máxima prevista es de 32°C y la mínima será de 17°C.

De esta manera, la semana en Mendoza combinará calor, momentos de inestabilidad y tormentas, especialmente en sectores del sur, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN y tomar precauciones ante fenómenos meteorológicos intensos.